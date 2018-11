Vuoden yhteiskuntatieteilijä on hallitusammattilainen, VTM Mikki Inkeroinen

Akavan puheenjohtajan luottamus arvioitava liittokokouksessa 30.10.2018 16:14 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (YKA) hallitus vaatii Akavan ylimääräisen liittokokouksen järjestämistä puheenjohtaja Sture Fjäderin luottamuksen mittaamiseksi. - Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen keskeisiä arvoja ovat avoimuus ja oikeudenmukaisuus. On tärkeää koko Akava-yhteisön kannalta, että puheenjohtajan luottamus saatetaan nimenomaan liittokokouksen käsiteltäväksi. Tällöin jokaisen jäsenliiton on osallistuttava keskusteluun ja kerrottava oma kantansa Fjäderin luottamukseen. Olemme pettyneitä siihen, ettei Akavan hallitus katsonut asiaa sellaiseksi, että se tulisi käsitellä osana syysliittokokouksen asialistaa, kertoo Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n puheenjohtaja Antton Rönnholm. Fjäderin julkiset ulostulot ovat herättäneet kohuja jo usean vuoden ajan ja jakaneet akavalaista kenttää tavalla, joka on vahingollinen Akavalle ja sen jäsenistölle. Fjäderin lausunto maahanmuuttajille tarjottavista heikommista työehdoista oli täydellisessä ristiriidassa Yhteiskunta-alan