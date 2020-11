Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden 2021 yhteiskuntatieteilijäksi VTT Martti Hetemäen. Valinta julkistettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivän verkkotapahtumassa torstaina 5.11.2020.

Vuoden yhteiskuntatieteilijä on Martti Hetemäki

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden 2021 yhteiskuntatieteilijäksi VTT Martti Hetemäen. Valinta julkistettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivän verkkotapahtumassa torstaina 5.11.2020.

Tämänvuotisella valinnallaan liitto haluaa antaa tunnustusta yhteiskuntatieteilijälle, joka on luonut pitkän ja arvostetun uran valtionhallinnossa, jossa lähes kolmannes YKAn jäsenistä työskentelee. Hetemäki on toiminut 1980-luvulta lähtien valtiovarainministeriössä eri tehtävissä. Hän siirtyi lokakuun alussa Helsinki Graduate School of Economicsiin työelämäprofessoriksi.

- Hetemäen ura valtionhallinnossa on poikkeuksellisen merkittävä ja pitkä. Hän on palvellut suomalaisia erilaisten hallitusten aikana erilaisissa tilanteissa vahvalla virkamieseetoksella. Hetemäki on yhteiskuntatieteilijä, jolla on oma näkemys, mutta halu kuunnella keskustelukumppaneitaan ja nähdä ihmisiä numeroiden takana, YKAn puheenjohtaja Antton Rönnholm perustelee valintaa.

Ekonomisti Hetemäen ura valtiovarainministerissä alkoi kesäharjoittelusta vuonna 1981. Vuosikymmenten aikana hän ehti toimia tutkijana, finanssineuvoksena, toimistopäällikkönä, kansantalousosaston päällikkönä, alivaltiosihteerinä ja valtiosihteerinä/kansliapäällikkönä. Hetemäkeä on yleisesti pidetty Suomen vaikutusvaltaisimpana virkamiehenä.

- Olen otettu saamastani kunnianosoituksesta. Yhteiskuntatieteilijät tekevät vaikeaa ja tärkeää työtä. Arvostan kovasti saamaani tunnustusta, toteaa Vuoden yhteiskuntatieteilijä Martti Hetemäki.

Hetemäen piti jättää valtiovarainministeriö jo maaliskuussa ja aloittaa työelämäprofessorina, mutta muun muassa koronatilanteen takia häntä pyydettiin jatkamaan kansliapäällikön pestiään. Hänen johtamansa työryhmän tehtävänä oli valmistella nopealla aikataululla suunnitelma sekä koronakriisistä poistumiseen että kriisin jälkihoitoon.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijän vuodesta 1999 lähtien. Valinta tuo esiin yhteiskuntatieteilijöiden monipuolista ja laaja-alaista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla. Edellisen tunnustuksen sai Euroopan unionin komission ilmastopääosaston kansainvälisen yksikön päällikkö, taloustieteen tohtori Elina Bardram.

