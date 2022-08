Vuodet-teoksesta tunnettu muistelman mestari Annie Ernaux kertoo vanhempiensa tarinat

Sukupolvensa parhaan sotakirjailijan uutuus vie kaukopartiomiehet Aunuksen kannakselle 4.8.2022 09:11:31 EEST | Tiedote

Esa Sirénin Aunuksen kaukopartio (Gummerus) on jatkosodan tositapahtumiin vahvasti pohjaava sotaromaani uhkarohkeista ja rämäpäisistä kaukopartiomiehistä. Se on palkitun ja menestyneen kouvolalaiskirjailijan 18. sotaromaani. Esa Sirénin kirjoja on myyty yhteensä jo yli 230 000 kappaletta.