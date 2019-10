Vuokrasopimusten rahavakuuksille on olemassa useita vaihtoehtoja

Vuokrasopimusten vakuutena on perinteisesti käytetty rahavakuutta, joka on talletettu joko vuokranantajan tilille tai erilliselle vakuustilille. Vuokramarkkinoiden kehittyessä myös muunlaiset vakuusratkaisut ovat kuitenkin yleistymässä.

”Vuokrasopimuksessa voidaan lain mukaan sopia enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavasta vakuudesta. Jäsenillemme tekemämme kyselyn perusteella yleisimmin vuokrasuhteissa käytetty vakuus on vielä tällä hetkellä kahden kuukauden vuokraa vastaavan summan tallettaminen vuokranantajan tilille. Vakuus palautetaan vuokralaiselle viivytyksettä vuokrasuhteen päätyttyä, jos kaikki vuokrat on maksettu ja asunto on siivottu ja kunnossa tavanomaista kulumista lukuun ottamatta”, kertoo Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah.

Muutos vuokramarkkinoilla on kuitenkin näkyvissä. Viime aikoina yksityisille vuokranantajille on tullut tarjolle perinteisen rahavakuuden korvaavia tai niitä täydentäviä palveluita. Niissä vuokranantaja tai vuokralainen voi ostaa vuokrasopimuksen velvoitteiden laiminlyönnin varalle takauksen kuukausimaksullisena palveluna. Takauspalvelun avulla vuokranantaja pystyy tarjoamaan joko kokonaan vakuudettomia sopimuksia tai alentamaan vuokralaiselta vaadittavan vakuuden määrää.

Isot vuokranantajat ovat jo lähteneet vuokraamaan kohteitaan jopa kokonaan ilman vakuutta. Tämä kasvattaa asuntojen kysyntää markkinoilla ja on selvä kilpailuetu suhteessa vakuutta vaativiin vuokranantajiin. Perinteinen tilille talletettava rahavakuus on vuokralaiselle summana iso ja valintatilanteessa vuokralainen saattaa valita sen asunnon, johon vuokravakuutta ei tarvita.

”Halusimme tuottaa jäsenillemme ulkopuolisen asiantuntijan teettämän vertailun erilaisista mahdollisista vakuuksista. Perinteistä talletusta voidaan pitää edelleen vuokranantajan kannalta hyvältä ratkaisuna. Uusissa tuotteissa on kuitenkin selkeitä etuja, sillä asunnon vuokraus ja vakuuksien hallinnointi on helpompaa. Takauspalvelusta maksettava hinta kompensoituu usein jo sillä, että asunnon vuokrattavuus markkinoilla parantuu. Myös vuokralaiset voivat olla valmiita maksamaan korkeampaa vuokraa, jos pääomaa ei tarvitse sitoa vakuuteen. Joka tapauksessa vuokranantaja voi vähentää takauspalvelusta maksamansa hinnan vuokratulojen verotuksessa”, Ahsanullah jatkaa.

Jos vuokranantaja harkitsee takauspalvelun käyttämistä vuokralaiselta vaadittavan vakuuden sijasta tai sitä täydentävänä, kannattaa takauksen ehdot lukea huolellisesti läpi. ”Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti takauksen kattavuuteen sekä realisoinnin helppouteen tilanteessa, jossa vuokralainen on jättänyt vuokria maksamatta tai aiheuttanut asunnolle vahinkoa. Lisäksi on hyvä varmistua takausta tarjoavan tahon vakavaraisuudesta, jotta takauksen realisointi todella onnistuu tarpeen tullen”, Ahsanullah toteaa.

Suomen Vuokranantajat ry on teettänyt vertailun markkinoilla tarjolla olevista vakuusvaihtoehdoista. Vertailuun voi tutustua Suomen Vuokranantajien jäsensivuilla.



