Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry auttaa perheitä

Yhdistys tukee perheitä monissa pulmissa ja tavoitteena on antaa apua ennen kuin ongelmat syvenevät. Vanhempia tuetaan esimerkiksi päiväryhmissä, järjestämällä yökylä-, avointa päiväkoti - sekä tapaamispaikkatoimintaa. Lisäksi yhdistys ylläpitää kehitysvammaisten aikuisten palvelukotia. Yhdistys toimi aiemmin nimellä Vuoksenlaakson ensi- ja turvakoti ry.

Yhdistyksen hallitus päätti nimenvaihdoksesta kokouksessaan 23.10.2018. Uusi nimi kuvaa paremmin tämän päivän toimintaa ja vastaa ajan haasteisiin.

– Perinteikäs nimemme on aiheuttanut turhan paljon sekaannusta. Turvakoti lopetettiin jo vuonna 2015, mutta edelleen meille ohjautuu asiakkaita hakemaan suojaa väkivallalta. Autamme perheitä monin tavoin, mutta pääpaino on monipuolisessa perheiden auttamisessa kriisiauttamisen sijaan, kertoo Mallu Koskinen, Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry:n toiminnanjohtaja.

Viime vuosina yhdistys on keskittynyt perheiden auttamiseen monin tavoin. Päiväryhmä Liekku auttaa vauva- ja pikkulapsiperheitä vauva-arjen haasteissa ja tukee vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta pitkäkestoisesti. Yökylä ja Avoin päiväkoti tarjoaa hengähdystauon vanhemmille matalalla kynnyksellä ja tapaamispaikka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry:n eri toiminnoissa on autettu kymmeniä perheitä kuluneen vuoden aikana.

– Perheiden pitäisi saada ajoissa apua eikä vasta sitten, kun pulmat vaikeutuvat. Meidän yökylät ja Avoin päiväkoti -toiminta ovat suosittua ja tarpeellisia. Pienetkin hengähdystauot auttavat jaksamaan paremmin ja ehkäisevät ongelmien syvenemistä, muistuttaa toiminnanjohtaja Mallu Koskinen.

Yökylä -toimintaa järjestettiin 17 kertaa. Yökylä on tarkoitettu 3-12 vuotiaille lapsille ja mukaan mahtuu 2-4 lasta kerrallaan. Kerran kuukaudessa järjestettäviin avoimen päiväkodin ryhmiin osallistuu kerrallaan 3-5 lasta ja niitä järjestetään 17 kertaa kuluneen vuoden aikana. Ryhmiä vetää ammattilainen ja toiminta on kodinomaista. Tärkeää on kiireetön yhdessäolo turvallisen aikuisen kanssa.

Osa perheistä tarvitsee tiivistä tukea arkeensa. Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry:n Päiväryhmä Liekussa äidit ja vauvat saavat tukea ja vanhemmat harjoittelevat yhdessä vauvaperheen arkea sekä opettelevat vanhemmuutta ja vuorovaikutusta kolmesti viikossa, viisi tuntia kerrallaan. Tiivis toisten äitien sekä ammatillinen tuki ehkäisee äitien syrjäytymistä ja antaa lapselle paremmat lähtökohdat elämään. Syy päiväryhmään hakeutumiselle voi olla uupumus, vanhemman mielenterveysongelmat, elämän kriisi tai vaikeudet arjen hallinnassa. Päiväryhmä on ollut kuluneen vuoden täynnä ja toimintaan on osallistunut 7perhettä.

Uutena työmuotona yhdistys tarjoaa tukea erotilanteessa oleville perheille yhteistyössä Imatran seurakunnan kanssa. Eronneelle vanhemmalle ja perheen alaikäisille lapsille on tarjolla omat vertaisryhmät, joissa ammattilaisen avulla voi käsitellä omaa tilannettaan.

– Vastaanotto on ollut innostunutta ja yhteistyö seurakunnan kanssa toimii, Mallu Koskinen kiittelee.

– Tulevaisuudessa tavoitteenamme on lisätä apua eroaville perheille.

Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry ylläpitää lisäksi kehitysvammaisten aikuisten asumisyksikköä 15 asiakkaalle.

Yhdistys on perustettu vuonna 1948 ja juhlii tänä vuonna 70 -vuotista historiaansa lastensuojelujärjestönä, jolle lasten ja perheiden hyvä alku on sydämen asia.

Yhdistyksen pääyhteistyökumppaneitaovat Eksote, Veikkaus/STEA, Imatran seurakunta, Imatran seudun Pelastakaa Lapset, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki.