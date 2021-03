Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti käräjäoikeudet

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti tuomioistuinten asioiden käsittelyä erityisesti käräjäoikeuksissa. Myös käräjäoikeuksiin saapuneiden rikosasioiden määrä kasvoi. Vuoden 2020 alussa toteutui tuomioistuinten kannalta merkittävä ja historiallinen uudistus, kun keskushallintotehtäviä varten perustettu Tuomioistuinvirasto aloitti toimintansa. Tuomioistuinlaitoksen ensimmäinen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu Tuomioistuinviraston verkkosivuilla.

Keväällä 2020 koronaviruspandemia vaikutti tuomioistuinten toimintaan merkittävästi. Tuomioistuimet rajoittivat suulliset käsittelyt pääosin kiireellisiin asioihin ja suuri osa vireillä olevista asioista laitettiin koronatilanteen vuoksi keskeytykseen. Keskeytyksessä olleiden asioiden määrä oli suurimmillaan kesäkuun alussa, jolloin asioita oli keskeytettynä kaikissa tuomioistuimissa yhteensä noin 8 100 asiaa.

Käräjäoikeuksissa koronaepidemian vuoksi keskeytettyjä ja edelleen ratkaisematta olevia rikosasioita on nyt noin 2 100 ja siviiliasioita 400. Keskeytettyjen määrä on vähentynyt kolmannekseen keväästä 2020. Hovioikeuksissa on koronan vuoksi keskeytettynä noin 100 asiaa ja erityistuomioistuimissa noin 20 asiaa. Hallinto-oikeuksissa epidemian vuoksi keskeytettyjä ja edelleen ratkaisematta on noin 190 asiaa.

Rikosasioita oli käräjäoikeuksissa vireillä vuoden lopussa noin 6 000 asiaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (31.12.2020 n. 26 300). Laajoissa riita-asioissa vireillä olevien määrä on kasvanut noin 600 asialla. Käräjäoikeuksiin saapui vuoden 2020 aikana noin 2 600 asiaa (5 %) enemmän rikosasioita kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2020 aikana käräjäoikeuksiin saapui n. 57 000 rikosasiaa.

Hallinto-oikeuksiin vuonna 2020 saapuneiden asioiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Asioista 31 % oli ulkomaalaisasioita, joihin kuuluvat myös turvapaikka-asiat. Vuonna 2020 hallinto-oikeuksiin saapui yhteensä 1 952 turvapaikka-asiaa, mikä on selvästi vähemmän (-32 %) kuin edellisenä vuonna (2 871 v. 2019 ja 2 331 v. 2018). Turvapaikka-asiat ovat olleet pitkään ruuhkautuneita ja käsittelyajat ovat pitkiä. Ruuhkaa on kuitenkin saatu pääosin purettua ja käsittelyaika lyhentynyt 7,9 kuukauteen (12/2019: 11,5 kk).

Hallintotuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmää koskeva HAIPA-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Järjestelmän käytettävyydessä ja automatisaatiossa on kuitenkin vielä jatkokehittämistarpeita.

Myös käsittelyajat pitenivät

Koronaviruspandemia näkyy tuomioistuimissa myös pidentyneinä käsittelyaikoina vuonna 2020.

Koronaviruspandemiasta riippumatta tuomioistuinten käsittelyajat ovat yleisesti ottaen pidentyneet lähes kaikissa tuomioistuimissa ja kaikissa asiaryhmissä. Tuomioistuinten henkilöstöresurssit eivät ole riittävät suhteessa tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määriin. Kysymys on tuomioistuinten perusrahoituksen riittämättömyydestä.

Tuomioistuinviraston ensimmäisenä toimintavuotena tavoitteena oli keskittyä viraston toiminnan organisoimiseen ja laissa säädettyjen tehtävien haltuun ottamiseen − näissä tavoitteissa onnistuttiin. Tuomioistuinvirasto on pyrkinyt tukemaan tuomioistuinten toimintaa myös koronapandemian keskellä muun muassa laatimalla suositusluonteisia oppaita ja ohjeita sekä säännöllisillä etätapaamisilla.

Tuomioistuinlaitoksen toiminnan kulut olivat vuonna 2020 noin 286,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kulut muodostuivat henkilöstökuluista sekä vuokrista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulut, joihin sisältyvät palkat, palkkiot ja lomapalkkavelan muutos henkilösivukuluineen, olivat kertomusvuonna 219,8 miljoonaa.

Tuomioistuinlaitoksen henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli 3 431 henkilöä, josta 29 prosenttia oli määräaikaisia. Naisten osuus henkilöstöstä on noin 70 prosenttia.