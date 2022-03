Vuoroasumista on helpotettava tulevalla hallituskaudella

”Vuoroasuminen on tällä hetkellä hyväosaisten etuoikeus. Vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä tilanne on huomioitava kokonaisuutena, jossa perheellä on oltava oikeus esimerkiksi asumistukeen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin lapsen molemmissa kodeissa”, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Myös sosiaaliturvaa on muutettava siten, että se huomioi erilaiset perhetilanteet sekä antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhdistämisen.

”Vaadimme lapsiperheköyhyyden vähentämistä. Siihen pääsemme, jos sosiaaliturvauudistuksessa huomioidaan aidosti ihmisten hoivavastuut. Myös lapsilisän maksamista on jatkettava, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta ja on oikeutettu omaan sosiaaliturvaan.”

Verkosto vaatii tulevalta hallitukselta myös parannuksia lapsiperheellistymisen mahdollisuuksiin

– Esimerkiksi hedelmöityshoitojen resursointi julkisella puolella on surkealla tolalla. Jokaisella, joka lasta toivoo ja jolla on mahdollisuus tulla raskaaksi, tulisi olla mahdollisuus yrittää raskautta tarvittaessa hedelmöityshoitojen kautta, Moring vaatii.

– Myös perhehoitajaksi ryhtymistä sekä adoptioprosessia olisi helpotettava uudistamalla lakeja ja käytäntöjä, Moring jatkaa.

Työn ja perheen yhteensovittamista on helpotettava kaikissa perhetilanteissa. Monimuotoiset perheet -verkoston tekemien kyselyiden mukaan monilla on työelämässä haasteita yhdistää työtä ja erilaisia perhetilanteita.

– Varhaiskasvatuksen ja pienten koululaisten hoidon on pystyttävä tukemaan myös yhden vanhemman perheiden työssä käymistä ja mahdollistettava työn ja perheen yhteensovittaminen erilaisissa elämäntilanteissa. Tämä edellyttää etenkin ilta-aikoihin, viikonloppuihin ja yleisiin loma-aikoihin sijoittuvan hoidon parantamista, Moring painottaa.

– Työelämässä on eri perhemuotoihin kohdistuvaa syrjintää, jonka ehkäisemiseksi olisi löydettävä uusia keinoja.

Verkosto vaatii myös kahden kulttuurin- ja maahanmuuttajaperheiden aseman parantamista, lapsen elatusta koskevan lainsäädännön uudistamista, perintökaaren uudistusta sekä vanhemmuuslain uudistamista huomioimaan useamman kuin kahden vanhemman perheet.

Lue verkoston poliittiset tavoitteet kokonaisuudessaan täältä: https://monimuotoisetperheet.fi/perhepolitiikka/poliittiset-tavoitteet-2023-2027/