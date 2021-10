Vuosaareen rakennetaan moderni hoivakoti ikäihmisille

Ikääntyneiden palvelut täydentyvät Vuosaaressa, kun pitkän tauon jälkeen alueelle rakennetaan uusi, moderni hoivakoti ikäihmisille. Hoivakodin rakennuttaa kiinteistöalan moniosaaja FinCap Oy ja sen pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi tulee Attendo.

FinCapin aluejohtaja Juha Kivimäki kertoo, että yhtiö on seurannut alueen kehitystä jo pidempään.

– Vuosaaren läheisyyteen on valmistunut palveluasuntoja viimeksi 2012, ja alueella asuu paljon iäkästä väestöä, aluejohtaja Juha Kivimäki kertoo.

Alueen ikäihmisten määrä kasvaa noin neljän prosentin vuositahdilla. Uusi hoivakoti lähes kaksinkertaistaa alueen hoivakotipaikkojen määrän.

Uudessa hoivakodissa on 75 tehostetun palveluasumisen asuntoa kolmessa kerroksessa. Lisäksi rakennuksen pohjakerrokseen valmistuu kahdeksan palveluasuntoa ikäihmisille, jotka voivat ostaa halutessaan esimerkiksi kotihoidon palveluita. Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan avoin ravintolasali, jossa alueen asukkaat voivat käydä esimerkiksi lounaalla. Hoivakoti rakennetaan osoitteeseen Punakiventie 19 keskelle merellistä ja luonnonläheistä Vuosaarta, lähelle monipuolisia kaupan ja julkisen liikenteen palveluja.

Rakennushankkeen myötä asuinalueella lisääntyvät paitsi ikäihmisten hoivan asumispaikat, myös hoivan työpaikat. Attendon aluejohtaja Simo Saaranen toteaa, että varsinkin alueella jo asuville hoiva-alan ammattilaisille uusi Attendo-koti mahdollistaa lyhyen työmatkan ja modernit työtilat.

– Vuosaari on iso ja edelleen kasvava ja kehittyvä asuinalue, missä viihdytään pitkään ja jonne juurrutaan. Se on kuin kaupunki kaupungissa. Meille Attendolla on tärkeää, että työntekijämme saavat työskennellä hoivatyöhön suunnitelluissa, viihtyisissä ja toimivissa työtiloissa, jotka osaltaan tukevat asukkaiden omannäköistä, toiminnallista arkea, Saaranen sanoo.

FinCap on toteuttanut viime vuosina useita valoisia ja laadukkaita asuinkohteita ympäri Suomen. Ensi vuonna valmistumassa on esimerkiksi Seinäjoen Sofiantorni, jonka avarien huoneistojen yhteyteen toteutetaan lähipalveluja, kuten kahvila, elokuvateatteri ja pihasauna lounge-tiloineen.

Vuosaaren hoivakodin rakentaminen alkaa syksyllä 2021 ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 alkupuolella. Hoivakotirakennus viimeistelee sulavalinjaisen korttelin, johon on jo aiemmin valmistunut kolme uutta kerrostaloa.

Lisätiedot:

FinCap, aluejohtaja Juha Kivimäki, p. 040 669 4669, juha.kivimaki@fincap.fi

Attendo, aluejohtaja Simo Saaranen, p. 040 550 7358, simo.saaranen@attendo.fi