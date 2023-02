Vuosi sodan alkamisesta: ukrainalaisperheiden avuntarve Suomessa kasvaa

Tänään tulee vuosi täyteen siitä, kun Venäjä aloitti julman hyökkäyssodan Ukrainassa. Vuoden aikana Suomeen on saapunut arviolta yli 50 000 tilapäistä suojelua hakenutta, joista kaksi kolmasosaa on naisia ja lapsia. Alaikäisiä arvioidaan olevan jopa 17 000 tulijoista. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja K-ryhmä pidentävät Ukraina-rusetin myyntiaikaa, sillä avuntarve on edelleen suuri.

Ukrainalaisperheet Suomessa tarvitsevat monipuolista tukea.

Joulukuussa 2022 Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ja K-ryhmä käynnistivät yhteistyössä Ukraina-rusetti -keräyksen, jolla hankitaan varoja Suomeen saapuneiden ukrainalaisten auttamiseksi. Ruseteista kertyneet varat käytetään valtakunnalliseen auttamistyöhön, jonka kautta MLL tarjoaa ukrainalaisille ruokaa, turvaa ja yhteisön, johon kiinnittyä. Tähän mennessä varoilla on kyetty tarjoamaan akuuttia apua jakamalla 1 000 kappaletta 50 € arvoisia ruokalahjakortteja. Lisää pakolaisia Ukrainasta arvellaan tulevan vuonna 2023 Suomeen vielä noin 30 000 – 40 000. Seuraavaksi auttamistyö suunnataan siihen, että ukrainalaislapset saadaan harrastustoiminnan pariin, perheet pääsevät osaksi lähiyhteisöjä esimerkiksi perhekahvilatoiminnan kautta ja kouluikäisille annetaan tukea läksykummien avulla. ”Tarve avulle ei ole vähentynyt, päinvastoin. Nyt kyse on siitä, miten voimme akuutin avun lisäksi yhdessä auttaa traumaattisesta tilanteesta paenneita lapsiperheitä pääsemään kiinni normaaliin arkeen ja lähiyhteisöihin”, kertoo MLL:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen. Keräyksen jatko takaa pitkäjänteisen tuen tarjoamisen Ukraina-rusetin myyntituotto menee lyhentämättömänä perheiden auttamiseen. Rusetin myyntiaikaa päätettiin pidentää kesäkuun 2023 loppuun, jotta varoja saadaan akuutin avun lisäksi kerättyä myös pitkäaikaisen tuen tarjoamiseen. ”Toivon hartaasti, että suomalaisten auttamishalu ei ole vielä hiipunut. Ymmärrettävästi jatkuvaan uutisvirtaan turtuu helposti, mutta Suomeen sotaa paenneet ukrainalaiset tarvitsevat apua ja tukea edelleen. Nyt kun Ukraina-rusetin myyntiä jatketaan, meillä on mahdollisuus kerätä varoja erityisesti hätäapua pitkäjänteisempään tukeen”, Poutanen jatkaa. Uusia ystäviä ja kielen opettelua Esimerkki pitkäaikaisesta tuesta, josta on nyt jo hyviä tuloksia, on MLL:n kohtaamispaikka Onnilassa Keravalla ukrainalaisille järjestettävät tapaamiset ja yhteinen tekeminen perheille. Moni ukrainalaisperhe on löytänyt Onnilan ja saanut sitä kautta monipuolista apua ja tukea arkeen. ”Olemme saaneet täältä sekä suomalaisia että ukrainalaisia ystäviä, joista on muodostunut kuin iso, uusi perhe täällä Suomessa. On tärkeää, että lapset ovat saaneet leikkikavereita ja tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin. Suomeen saapuessamme kielimuuri vaikeutti käytännön asioiden hoitamista, mutta saimme apua kommunikointiin eri tahojen kanssa ja suomen opettelun kanssa. Olemme saaneet myös ruokaa ja vaatteita”, kertoo Onnilassa lastensa kanssa viihtyvä ukrainalainen perheenäiti.

Ukraina-rusetin hinta on 5 € kappaleelta. Rusetit ovat myynnissä K-Marketeissa, K-Supermarketeissa, K-Citymarketeissa ja Neste K -liikenneasemilla 30.6. asti . Kesko ja K-kauppiaat eivät ota Ukraina-rusettien myynnistä myyntipalkkiota. Lisätietoa keräyksestä on osoitteessa www.mll.fi/ukrainarusetti .

