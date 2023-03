Webscale toimitti Kirkkohallitukselle vaalijärjestelmän viime syksyn seurakuntavaaleihin

Webscale Oy on pilviasiantuntijapalveluihin ja vaativiin ohjelmistoratkaisuihin keskittynyt suomalainen yritys. Liiketoimintamme ytimessä on nopeasti kasvava tiimi pilvi-, DevOps- ja ohjelmistokehitysammattilaisia, joiden päämääränä on tehdä kestäviä ja skaalautuvia digitaalisia palveluita. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 3,6 miljoonaa euroa ja työllistämme 30 henkilöä.

Webscale on toteuttanut vaalikoneita suurille suomalaisille mediataloille sekä liitoille ja yhdistyksille.