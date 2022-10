Wekesa, Al-Ani ja Obele kyllästyivät stereotyyppisiin tarotpakkoihin: kotimaisten tekijöiden uusi, inklusiivinen tarotpakka ja –kirja tarjoavat representaatioita kaikille

Sophia Wekesan, Noora Al-Anin ja Saara Obelen uusi tarotpakka ja sen käyttöön opastava Tarot – Tieto meissä -kirja sopivat niin aloittelijalle kuin kokeneellekin tulkitsijalle. Pakka ja kirja ilmestyvät 24.10.

Tarotin tarkoituksena on tarjota ohjausta, tukea ja vahvistusta. Tarot-työskentely on hauskaa ja leikkisää ja luo ainutlaatuisen siteen luentaan osallistuvien välille. Tarot - Tieto meissä -kirja tarjoaa viiltävän osuvien tulkintojen lisäksi monipuolisesti tietoa korttien käytöstä, luennan järjestämisestä ja siitä mistä tarotissa aidoimmillaan on kyse.

Wekesan, Al-Anin ja Obelen korttien ja pakan lähtökohtana on inklusiivisuus.

Nuorten kanssa työskennellyt Wekesa huomasi, että tarotkorttien kuvamaailma jätti usein ruskeat tytöt täysin ulkopuolelle. Tarotiin liittyvät tekstit käsittelivät sukupuolta binäärisenä ja naisia lähinnä hoivaa tarjoavina hahmoina. Syntyi tarve ja haave inklusiivisesta korttipakasta.

“Monet vanhat korttipakat näyttävät hyvin yksipuolisen kuvan ihmisistä ja maailmasta, ja meille on tärkeää näyttää maailma, jossa todellisuudessa elämme”, Wekesa kommentoi.

Tarot – Tieto meissä -korttipakka ja kirja paketoivat vuosisatoja vanhan tiedon helposti lähestyttävään nykyaikaiseen muotoon. Tavoitteena on, että kuka tahansa tarotkorteista kiinnostunut voi tarttua tähän pakkaan ja löytää siitä itsensä.

“Toivon, että kortit tuovat mahdollisimman monelle iloa ja myös he, jotka eivät yleensä näe itseään kuvituskuvissa, mediassa tai muussa meitä ympäröivässä visuaalisuudessa, kokisivat tulevansa korttikuvitusten kautta nähdyiksi”, toteaa kuvittaja Saara Obele.

Tarot – Tieto meissä -kirja ja –korttipakka ovat arvostelu- ja käsittelyvapaita 24.10.2022

