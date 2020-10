Wiiste Oy hyödyntää Digitan IoT-verkkoa rakennusteollisuuden ratkaisuissaan

Rakennusteollisuuden mittausjärjestelmiin erikoistunut Wiiste Oy ja Digita Oy laajentavat hyvää yhteistyötään Suomen rajojen ulkopuolelle. Wiisteen tarjoamissa rakennusteollisuuden IoT-ratkaisuissa on hyödynnetty Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa hyvin tuloksin.

Wiisteen kehittämä Wiiste Wireless -järjestelmä on kokonaisratkaisu lämpötilan- ja kosteudenseurannan hallintaan työmailla ja rakennuskohteissa. Langattomat rakenteisiin tai betoniin asennetavat IoT-anturit välittävät dataa LoRaWAN-verkon kautta suoraan Wiiste Relia -pilvipalveluun, josta asiakas voi seurata kokonaistilannekuvaa reaaliaikaisesti.

”IoT-antureiden avulla voimme seurata muun muassa rakentamisen aikaisia olosuhteita, rakenteiden kosteutta sekä saneeraus- ja vahinkokohteiden kuivatusta. Ratkaisu mahdollistaa rakentamisvaiheen lisäksi kiinteistöjen elinkaariseurannan. Asiakkaalle tämä tuo kustannussäästöjä, parantaa riskienhallintaa ja lisää rakentamisen laatua ja tehokkuutta kokonaisuudessaan”, kertoo Wiisteen toimitusjohtaja Aki Böök.

”Betonirakentamisen ratkaisujen ohella olemme tuoneet markkinoille myös täysin uuden puurakenteiden seurantaan kehitetyn IoT-kosteusmittarin, jonka avulla voidaan varmistaa digitaalisesti puurakennukseen toimitettujen elementtien pysyminen kuivina tehtaalta työmaalle ja rakennuksen osaksi asti. Puun IoT-kosteusmittari on kehitetty yhdessä Stora Enson kanssa ja mittari on läpäissyt vaaditut testit tunnetuissa rakennuskohteissa”, sanoo Böök. ”Nyt tähtäämme ratkaisuillamme kansainvälisille markkinoille ja on hienoa, että hyvä yhteistyökumppanimme Digita pystyy tässä meitä tukemaan verkostojensa avulla”.

”Digita voi tarjota kattavan IoT-infrastruktuurin Wiisteen ratkaisuille niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. LoRaWAN-signaali läpäisee betonin sekä muut rakennusmateriaalit ja tarjoaa näin reaaliaikaista dataa kohteiden rakentamisen eri vaiheisiin. Paristolla käyvä anturi asennetaan kertaalleen esimerkiksi betonivaluun ja se lähettää määrävälein dataa suoraan Digitan verkkoon”, kertoo Digitan IoT-palveluista vastaava johtaja Ari Kuukka. ”On myös hienoa, että saamme olla mahdollistamassa Wiisteen ja Stora Enson puurakentamisen kokonaisuutta”, iloitsee Kuukka.

”LoRaWAN-teknologiaa käytetään tänä päivänä hyvin laajalti maailmanlaajuisesti. Wiisteen ratkaisuille on globaalia kysyntää ja olemme iloisia, että voimme tarjota verkkoratkaisun sensoreille eri puolilla maailmaa”, kertoo Kuukka.

Wiiste Oy on vuonna 2012 perustettu, rakennusteollisuuden mittausjärjestelmiin keskittynyt suomalainen yritys. Oman tuotekehityksemme lisäksi tuotteidemme valmistus tapahtuu Suomessa. www.wiiste.com

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi