Wiitta Oy on vuoden ruiskuvalaja

Wiitta Oy on monipuolinen ruiskuvalaja, muovikomponenttien sopimusvalmistaja. Tuotevalikoimaan kuuluvat niin putkiyhteet kuin suomalaiset talvilelut kotimaahan ja vientiin. Isojen tuotteiden ruiskuvalu on haastava ja mittavia investointeja vaativa muovituotteiden valmistustekniikka, joka Heinolassa hallitaan hyvin.

- Wiitta on erittäin dynaaminen, aktiivinen ja erottuva, monessa mukana toimiva, räväkkäkin markkinoija. Samalla se on kovan luokan tinkimättömän osaava tekninen toteuttaja - hurjaakin pulkkamäkeä pelkäämätön suomalainen eteenpäinmenijä. Toimitusjohtaja Wille Viittanen ja hänen reipas tiiminsä antavat firmalle valoisan ja iloisen ilmeen. He muodostavat vahvan ammattilaisten joukkueen. Sellaisia Suomi todella tarvitsee, sanoo Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä.

- Muoviteollisuus ry:llä on iso kunnia julkistaa tämä ruiskuvalujaoston yksimielisellä valinnalla tehty päätös ja luovuttaa Willelle 26.1.2023 Jyväskylässä Vuoden 2023 ruiskuvalaja -tunnustus.

Lisätietoja:

Vesa Kärhä, toimitusjohtaja, Muoviteollisuus ry, 040 559 7557, vesa.karha@plastics.fi