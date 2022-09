Windfall-vero, väylien heikkenevä kunto ja velkataakka huolettavat

Pääministeri Marinin hallitus jättää raskaan laskun maksettavaksi. Myös viimeisessä budjettiriihessään hallitus lykkäsi keskeisiä talouspäätöksiä sekä rakenteellisia uudistuksia tulevaisuuteen. Samalla julkisen velan määrää kasvatetaan pelottavan nopeasti. Budjetin alijäämä nousee yli 8 miljardiin euroon. Paisuva julkinen velka syrjäyttää yksityisiä investointeja Suomessa ja vaikuttaa negatiivisesti talouskasvuun.

- Vaikka maailman ja talouden tilanne onkin monella tapaa hyvin vaikea, olisi hallituksen tullut kyetä uudistamaan taloutta nykyistä rohkeammin. Julkista taloutta parantavien työllisyystoimien lykkääminen ja voimakas julkinen velkaantuminen heikentävät merkittävästi yritysten toimintaympäristön ennustettavuutta, Metsäteollisuus ry:n vt. toimitusjohtaja Jyrki Peisa sanoo.

Windfall-vero uhkaa investointeja

Energiakriisi on nostanut sähkön hintaa ja se näkyy niin teollisuudessa kuin tavallisten ihmisten kukkarossa. Tilanne on vaikea, mutta siitä eroon pääsemiseksi tarvitaan lisää investointeja fossiilivapaisiin sähköntuotantomuotoihin.

Yhteiskunnan sähköistyminen ja teollisuuden päästöjen alentaminen tulevat kasvattamaan sähkön kulutusta merkittävästi tulevaisuudessa. Hallituksen valmistelema windfall-vero antaa kielteisen signaalin puhtaaseen sähköntuotantoon investoiville, eikä vero toteutuessaan laskisi sähkön hintaa vaan pikemminkin päinvastoin. Windfall-vero ei kannusta uusiin investointeihin eikä tue niiden mukaan tuomaa työllisyysvaikutusta.



Väylien heikkenevä kunto huolettaa

Maamme väylien kunto on huono ja heikkenee edelleen kovaa vauhtia. Tästä huolimatta hallitus nyt pysäytti kautensa alussa jo paremmalta näyttäneen väylien rahoituskehityksen. Kustannustason nousun välittömien vaikutusten kompensoimiseksi hallitus ehdottaa 50 miljoonaa euroa lisärahoitusta perusväylänpidolle. Lisäksi keväällä julkisen talouden suunnitelmassa sovittu 15 miljoonan euron leikkaus perusväylänpitoon perutaan. Silti budjettiehdotus kokonaisuudessaan pudottaa perusväylänpidon rahoituksen kuluvan vuoden 1,44 miljardista eurosta 1,28 miljardiin euroon. Kaikki puolueet olivat aiemmin sitoutuneet perusväylänpidon rahoitukseen vuoteen 2032 ulottavassa Liikenne12-suunnitelmassa, mutta hallitus sivuutti tämän parlamentaarisen tahdon.

- Heikkokuntoiset tiet ja radat kasvattavat kuljetusaikoja ja kustannuksia sekä lisäävät liikenteen päästöjä. Itäisen Suomen ratahankkeiden edistäminen 31 miljoonalla eurolla ja hallituksen sitoutuminen investoinnin tukemiseen Oulussa ovat tervetulleita, mutta väylien kunto kokonaisuudessaan huolettaa, Peisa toteaa.

Hallituksen budjettiesityksessä on onneksi hyvääkin

On hyvä, että metsien suojelun ja METSO-periaatepäätöksen toimeenpanon edistämiseksi ehdotetaan ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloille yhteensä noin 14 miljoonan euron lisärahoitusta. Myös HELMI-elinympäristöohjelman toimenpiteisiin ehdotetaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle yhteensä noin 3 miljoonan euron lisäystä.

Lisäksi esimerkiksi 60 miljoonan euron valtuus Business Finlandin veturiyritysrahoitukseen sekä aiemmin linjattuun lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustimen käyttöönotto ovat myönteisiä päätöksiä.

Jyrki Peisa

Vt. toimitusjohtaja

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työelämäpoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.