World Architecture Festivalissa PEFC palkitsee jälleen sertifioidun puun parhaan käytön rakennuksissa - PEFC ja WAF jatkaa yhteistyötään

Oletko arkkitehti tai osa projektitiimiä, joka on tunnistanut puun monet edut rakennusmateriaalina? Valitsitko sertifioidun puun projektisi päärakennusmateriaaliksi? Osallistu World Architecture Festivalin (WAF) sertifioidun puun paras käyttö -kilpailuun!

PEFC tukee jo kolmatta vuotta peräkkäin sertifioidun puun parasta käyttöä palkitsemalla projektin, jossa sertifioitua puuta on käytetty päärakennusmateriaalina. Tuomaristo tarkastelee puun käyttöä kestävyyden, innovaatioiden, laadun ja estetiikan kannalta.

Viime vuonna kilpailuun osallistui 39 arkkitehtia 18 maasta. Mukana oli myös suomalaisia projekteja. "Sponsoroimme palkintoa toisen kerran viime vuonna ja olimme erittäin vaikuttuneita osallistuneiden projektien laadusta ja monipuolisuudesta", kertoo kansainvälisen PEFC:n markkinointijohtaja Fabienne Sinclair. "Odotamme innolla tämän vuoden hankkeita."

Vaikuttava voittajaprojekti

Vuoden 2019 voittajaksi valittiin Länsi-Australiassa sijaitseva Pingellyn virkistys- ja kulttuurikeskus (PRACC), jonka ovat suunnitelleet iredale pedersen hook -arkkitehdit ja Advanced Timber Concepts Studio. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Mark Thomson Eco Effective Solutionsista, Keith Bradley Feilden Clegg Bradley Studiosta, Jonathan Coote Warren & Mahoneystä ja Hattie Hartman Architects-lehdestä. Tuomaristo kiitti puun kestävää ja autenttista käyttöä hankkeessa, josta on tullut hyvin pidetty paikallisyhteisössä.

Miten voin osallistua?

Aloita siirtymällä WAF-verkkosivustolle www.worldarchitecturefestival.com. Kun ilmoitat projektisi kilpailuun, muista valita kohta "Please consider me for the Best Use of Certified Timber Prize". Kaikki projektit, jotka osallistuvat johonkin 18 "Completed Buildings" -kategorioista, voivat saada sertifioidun puun parhaan käytön palkinnon.

Edellytyksenä palkinnolle on sertifioidun puun käyttö. Osallistujia pyydetään toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot projektissa käytetyn sertifioidun puun prosenttimäärästä.

13. World Architecture Festival järjestetään Lissabonissa 2.-4. joulukuuta 2020. Voittaja julkistetaan perjantaina 4. joulukuuta.

Osallistu kilpailuun 22.5.2020 mennessä.

Lisätietoja tulevaisuuden puurakentamisesta ja vastuullisuudesta

Teeman "Designing the Future with Sustainable Timber”alle olemme koonneet tietoa edistämään sertifioidun puun käyttöä rakentamisessa.