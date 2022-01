XII kansainvälisen Jean Sibelius -viulukilpailun ilmoittautumisaikaa on jatkettu 23. helmikuuta 2022 saakka

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia mukana Sir Elton Johnin rahoittamassa uudessa globaalissa opiskelijavaihto-ohjelmassa 11.12.2021 04:00:00 EET | Tiedote

Laulaja, säveltäjä ja pianisti Sir Elton John käynnistää uuden globaalin opiskelijavaihto-ohjelman entisessä opinahjossaan, maineikkaassa lontoolaisessa Royal Academy of Musicissa. Akatemia on kutsunut ohjelmaan 12 eturivin musiikkikorkeakoulua ympäri maailman – yksi niistä on Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Kymmenvuotinen ohjelma käynnistyy syyskuussa 2022.