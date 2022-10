Yaran kaivoslaajennushankkeen YVA-ohjelmaa koskeva yhteysviranomaisen lausunto nähtävillä

YVA-menettelyssä huomioitava kaivostoiminnan pitkä elinkaari

YVA-menettelyssä Yaran tarkoituksena on tutkia ja vertailla neljää erilaista laajennusvaihtoehtoa (VE1-VE4), joista jokaisessa kaivostoiminta Siilinjärvellä jatkuisi aina 2060-luvulle saakka. Tämän lisäksi mukana on niin sanottu nollavaihtoehto (VE0), jossa kaivostoiminta Siilinjärvellä päättyisi 2030-luvun aikana.

ELY-keskus pitää YVA-ohjelmassa asetettua arviointitehtävää haastavana hankkeen laajuus ja kesto huomioiden. YVA-menettelyssä tehtävien arviointien tavoitteena tulee kuitenkin olla kokonaiskuvan muodostaminen kaivoslaajennuksen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista kaikilla sen eri toteutusvaihtoehdoilla. Arviointien pohjalta laadittavan YVA-selostuksen tulee lisäksi vastata kysymykseen siitä, millä tavoin kunkin suunnitellun laajennusvaihtoehdon (VE1-VE4) vaikutukset eroaisivat Yaran toiminnasta jo nykyisellään aiheutuvista vaikutuksista (VE0). Tämä muutosvertailu edellyttää, että myös nollavaihtoehdon vaikutukset tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan riittävällä tarkkuudella. Tältä osin on myös huomioitava, että kaivoksen ympäristövaikutukset eivät päättyisi sen mahdolliseen sulkemiseen. Näin ollen myös nollavaihtoehdon kohdalla on kiinnitettävä huomiota muun muassa kaivannaisjätteiden pitkän aikavälin ympäristövaikutuksiin. Hankkeen kestosta johtuen YVA-menettelyssä on kiinnitettävä lisäksi huomiota arviointeihin liittyviin olettamuksiin ja epävarmuuksiin, jotka tuleekin tuoda selkeästi ilmi myöhemmin valmistuvassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus).





Yaran toiminnan kokonais- ja kerrannaisvaikutukset huomioitava arvioinnissa

Arviointiohjelmaan sisältyvän alustavan arvion mukaan kaivoslaajennushankkeen todennäköisesti merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, luonnonympäristöön, maankäyttöön, maisemaan, pintavesiin sekä meluun. ELY-keskus pitää Yaran esittämää alustavaa arviota oikeansuuntaisena, mutta korostaa, että merkittävien vaikutusten listaa on oltava valmis päivittämään arviointityön edetessä. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että vaikutusten arvioinnissa tulee kaikkien vaikutusten osalta huomioida Yaran tehdas- ja kaivostoiminnasta aiheutuvat yhteisvaikutukset. Tämä edellyttää, että myös kipsin läjityksen eri tulevaisuusvaihtoehtoja tarkastellaan riittävästi jo nyt tehtävässä kaivoslaajennuksen YVA-menettelyssä, vaikka suunnitelmat kipsin läjityksen osalta vielä tulevaisuudessa muuttuisivatkin.

ELY-keskus korostaa toiminnan kaikki vaikutukset huomioivan kokonaistarkastelun merkitystä erityisesti ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kohdalla. Yksittäisten vaikutusten (esim. melu, pöly) tarkastelun lisäksi arvioinnissa onkin huomioitava myös näistä yhdessä aiheutuvat kerrannaisvaikutukset erityisesti Yaran lähialueilla.

Mielipiteiden mukaan laajennushanke lisäisi kaivostoiminnasta jo nykyisellään aiheutuvia haittoja

Pohjois-Savon ELY-keskus sai nähtävillä olleesta YVA-ohjelmasta kuutisenkymmentä lausuntoa ja mielipidettä. Useimmissa yksityishenkilöiltä tulleista mielipiteistä vastustettiin kaivoslaajennuksen toteuttamista.

Mielipiteissä kuten myös osassa lausuntoja, edellytettiin kipsin läjityksen eri vaihtoehtojen selvittämistä meneillään olevassa YVA-ohjelmassa. Mielipiteissä nostettiin esille myös kaivostoiminnasta jo nykyisellään aiheutuvia haittoja, joiden arvioitiin lisääntyvän huomattavasti laajennushankkeen toteutuessa.Useassa mielipiteessä laajennushankkeen todettiin myös vaikuttavan negatiivisesti lähialueen kiinteistöjen arvoon ja jälleenmyyntimahdollisuuksiin, mikä seikka vaadittiin myös huomioitavaksi ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa.

Arviointiohjelma, ELY-keskuksen siitä antama lausunto ja yhteenveto kuulemispalautteesta ovat nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/yarankaivoslaajennusYVA





YVA-arviointien tuloksia nähtäville vuoden 2023 aikana



Nyt annetun yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen kaivoslaajennushankkeen YVA-menettely etenee varsinaiseen ympäristövaikutusten arviointiin. Arviointien tulokset Yara kokoaa YVA-selostukseksi, joka arviointiohjelman tapaan tulee valmistuttuaan (2023) yleisesti nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Tämän jälkeen ELY-keskus antaa oman perustellun päätelmänsä YVA-ohjelmassa tehtyjen arviointien riittävyydestä ja hankkeen merkittävistä vaikutuksista.

Meneillään olevassa YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle, vaan sen tarkoituksena on arvioida ja vertailla hankkeen eri vaihtoehdoista syntyviä ympäristövaikutuksia. Toisaalta lakisääteinen YVA-menettely on perusedellytys muun muassa hankkeen tarvitsemien kaivos- ja ympäristölupien käsittelemiselle. Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon liitto ovat myös ilmoittaneet hyödyntävänsä YVA-ohjelmasta saatavia tuloksia tulevassa kaavoituksessa.