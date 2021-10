Yaran Siilinjärven kaivokselle rajoitettu toiminnan aloittamislupa ja valmistelulupa

Yara Suomi Oy sai kesäkuussa 2021 luvan Siilinjärven kaivoksen toiminnan oleelliseen muuttamiseen. Lupapäätös nro 74/2021 ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Tämä jälkeen Yara on hakenut ympäristönsuojelulain mukaista toiminnan aloittamislupaa Jaakonlammen louhoksen avaamiselle ja vesilain mukaista valmistelulupaa Jaakonlammen kuivattamiselle. Yara haluaa aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan jo ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Hakemus koski koko päätöksen mukaista toimintaa ja hanketta.



Aluehallintovirasto on myöntänyt rajoitetun toiminnan aloittamisluvan ja valmisteluluvan. Toiminnan aloittamislupaa ei myönnetty sivukivialueiden eikä rikastushiekka-alueiden korottamiselle ja laajentamiselle. Valmistelulupaa Jaakonlammen padon purkamiselle ei myönnetty.

Vakuus

Yara Suomi Oy on määrätty asettamaan toiminnan aloittamisen osalta 50 000 euron vakuus ja valmisteluluvan osalta 10 000 euron vakuus. Jos lupapäätös nro 74/2021 kumotaan tai sen lupamääräyksiä muutetaan, tulee Yara Suomi Oy:n saattaa lupahakemuksen kohteena oleva ympäristö ennalleen.

Toiminnan aloittamislupa ja valmistelulupa ovat voimassa siihen saakka, kunnes lupapäätös nro 74/2021 on saanut lainvoiman.

Lupapäätökset ovat nähtävillä aluehallintoviraston Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa diaarinumeroilla ISAVI/1499/2019 (lupapäätös nro 74/2021), ISAVI/6459/2021 ja ISAVI/6460/2021.

Päätökset löytyvät tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa asian diaarinumeron.

Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyy tietoa ympäristöluvista ja vesiluvista.

Lisätietoja

ympäristöneuvos Riitta Ikäheimo, p. 0295 016 828

johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867

etunimi.sukunimi@avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto