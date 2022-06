Yaran Siilinjärven kipsin läjitysalueen laajennukselle toiminnan aloittamislupa

Yara Suomi Oy sai helmikuussa 2022 luvan Siilinjärven tehtaiden kipsin läjitysalueen laajennukselle ja siihen liittyvälle kiertovesialtaalle. Päätöksellä oli myös muutettu tehtaita koskevia lupamääräyksiä. Lupapäätös nro 9/2022 ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.



Tämän jälkeen Yara on hakenut ympäristönsuojelulain mukaista toiminnan aloittamislupaa osaan ympäristölupapäätöstä. Yara haluaa aloittaa toiminnat kipsin läjitysalueen laajennusosalla ja uudella kiertovesialtaalla jo ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen.



Aluehallintovirasto on hakemuksesta poiketen myöntänyt toiminnan aloittamisluvan koko päätöstä koskien. Siten, jos hakija päättää aloittaa toiminnan muutoksenhausta huolimatta, on lupapäätöstä 9/2022 noudatettava kaikilta osin. Päätöksessä on annettu muun muassa jätteitä, jätevesipäästöjä ja päästöjen tarkkailua koskevia uusia määräyksiä.

Vakuus

Yara Suomi Oy on määrätty asettamaan toiminnan aloittamisen osalta 200 000 euron vakuus. Jos lupapäätös nro 9/2022 kumotaan tai sen lupamääräyksiä muutetaan, tulee Yara Suomi Oy:n saattaa lupahakemuksen kohteena oleva ympäristö ennalleen.

Toiminnan aloittamislupa ja valmistelulupa ovat voimassa siihen saakka, kunnes lupapäätös nro 9/2021 on saanut lainvoiman.

Lupapäätökset ovat nähtävillä aluehallintoviraston Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa diaarinumeroilla ISAVI/10287/2019 (lupapäätös nro 9/2022), ISAVI/2826/2022.

Päätökset löytyvät tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa asian diaarinumeron.

Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyy tietoa ympäristöluvista ja vesiluvista.

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

Lisätietoja

ympäristöylitarkastaja Päivi Määttä, p. 0295 016 929

johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867

etunimi.sukunimi@avi.fi