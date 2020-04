Yhä useamman pääkaupunkiseudulla työskentelevän koti sijaitsee eri paikkakunnalla kuin työpaikka

Pumppaamotukosten määrä on lisääntynyt huomattavasti - syynä pytyn käyttäminen roskiksena 16.4.2020 09:54:41 EEST | Tiedote

Pääkaupunkiseudun vesihuoltoverkoston pituus on noin 9000 km, josta jätevesiviemäröinnin osuus on noin kolmannes. Viemäriverkostossa virtaa noin 1,2 miljoonan asukkaan jätevesi puhdistettavaksi HSY:n jätevedenpuhdistamoille. Pumppaamotukosten määrä on kasvanut maaliskuusta alkaen.