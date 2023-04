Yhä useamman yrityksen henkilöstö osallistuu vapaaehtoistoimintaan - Ukrainalainen Lisa sai apua ohjelmistoyritys HiQ:lta

Suomalaiset auttavat toisiaan enemmän kuin koskaan - Haloo Helsinki! mukana auttamisen sovellus Commussa 28.2.2023 07:50:00 EET | Tiedote

Suomalaisten arkisen avun tarve on kasvanut huomattavasti puolen vuoden aikana, selviää auttamisen tori Commun käyttäjädatasta. Ruoka-avun ja henkisen tuen tarve on kasvanut ympäri Suomen, mutta näkyy erityisesti Uudellamaalla ja Pirkanmaan alueella. Commu on Suomen suurin naapuriavun markkinapaikka, alustalla on 30,000 rekisteröitynyttä käyttäjää.