Yhden kerrostaloasunnon rakentamisessa syntyy 26 kilogrammaa kalvomuovijätettä – uusi, ilmainen työkalu auttaa kierrätyksen järjestämisessä

Aalto-yliopisto tavoittelee 15 prosentin energiansäästöä vuodessa 10.10.2022 09:03:09 EEST | Tiedote

Tavoite on määrä saavuttaa seuraavan 12 kuukauden aikana yliopiston rakennuksiin kohdistuvilla toimenpiteillä ja Aallon yhteisön sekä muiden kampuksen käyttäjien toimilla. Yksi tärkeimmistä toimista on sisälämpötilan lasku 1–2 asteella kohteissa, joissa se on mahdollista.