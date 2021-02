Yhden vanhemman perheet: työtä ja hoivapalveluja

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 45-vuotias lastensuojelujärjestö. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen on liiton keskeinen visio. Kohderyhmänä ovat erovanhempien perheet sekä alusta asti yksin lapsen kanssa asuneet vanhemmat. Liitto on ajanut mm. lapsen elatusapujärjestelmän uudistuksen 1970-luvulla, lasten yhteishuollon vuoden 1984 lapsen huoltolakiin ja vuoroasumisen yleistymistä 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2007 liiton aloitteesta otettiin käyttöön elatusavun laskentakaava. 2000-luvulla lapsiperheköyhyyden poistaminen ja hoivapalveluiden parantaminen ovat olleet keskeisiä tavoitteita, joihin panostetaan edelleen.