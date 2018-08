Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry: Vuoroasuvien lasten perheiden toimeentulo turvattava

Yhden Vanhemman Perheiden Liito ry on 43-vuotias lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on tasa-arvoinen lapsuus perhemuodosta huolimatta. Liitto on nostanut esiin lapsiköyhyyttä, joka sijoittuu etenkin yhden vanhemman perheisiin. Lisäksi liitto on ajanut lapsiystävällistä eroa, jossa keskeisintä on se, että erosta huolimatta kumpikin vanhempi jatkaa vanhemmuuttaan. Liitolla on vertaistukitoimintaa 100 paikkakunnalla.