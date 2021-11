Yhdyskuntapalvelu on jo 30 vuotta ollut vaikuttava tapa sovittaa rikos

Asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan nyt entistä paremmin Kestilän naisten avovankilassa 21.10.2021 13:31:29 EEST | Tiedote

Kestilän vankilan muuttuminen naisten avovankilaksi on sujunut hyvin. Henkilökunta on aktiivisesti muuttanut toimintoja ja tärkeänä lähtökohtana kehittämisessä on asiakaslähtöisyys. Naispuoliset avolaitosvangit ovat nyt sijoitettuna kahteen avovankilaan: Kestilään ja Vanajan avovankilaosastolle.