Yhdysvaltalaiset osakkeet hallitsevat nyt jopa Euroopan pörssejä – lisäksi Yhdysvaltojen osuus suomalaisten sijoittajien vaihdosta kasvoi ennätyskorkeaksi

Danske Bankin suomalaisasiakkaat tekivät lähes 16 prosenttia osakekaupastaan Yhdysvaltojen pörsseissä tammikuussa. Rinnakkaislistatut yhdysvaltalaisosakkeet nousevat korkealle myös Saksan pörssissä.

Yhdysvaltojen osakkeiden hurja nousu alkuvuodesta heijastui myös Danske Bankin suomalaisasiakkaiden osakekauppaan tammikuussa. Yhdysvaltojen osuus osakekaupan vaihdosta nousi ennätystasolle lähes 16 prosenttiin. Vaihdetuimpien osakkeiden kärjessä oli tammikuun aikana voimakkaasti noussut GameStop.

”Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla nähty ilmiö oli poikkeuksellinen, sillä muutama osake nousi satoja prosentteja lyhyessä ajassa, kun piensijoittajat aiheuttivat poikkeuksellisen ostoaallon muutaman yhtiön lyhyeksi myytyihin osakkeisiin. Tämän seurauksena kurssien laskuun uskoneet lyhyeksi myyjät kuten esimerkiksi tietyt hedge fundit joutuivat sulkemaan lyhyeksi myyntejään tappiolla nouseviin kursseihin, mikä vielä lisäsi kohteena olevien osakkeiden nousuja”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen

Yhdysvaltojen osakehuuma vaikutti myös suomalaisiin osakkeisiin. Sosiaalisen median keskustelut Yhdysvalloissa nostivat Nokian esille. Tämä vaikutti Nokian kysyntään Suomessakin, jossa Nokia nousi vaihdetuimmaksi ja netto-ostetuimmaksi osakkeeksi.

”Nokian osakkeen vaihto Helsingin pörssissä oli poikkeuksen suurta. Euromääräisesti vaihdosta Nokia kattoi 20 prosenttia.”

Suomen osuus tammikuun vaihdosta oli noin 72 prosenttia.

Yhdysvaltalaiset yritykset vahvoja myös Saksassa

Yhdysvaltalaisten osakkeiden suurta kysyntää kuvaa se, että myös kolmanneksi eniten vaihtoa keränneen Saksan vaihdetuimpien osakkeiden joukossa on yhdysvaltalaisia osakkeita, jotka on rinnakkaislistattu muille markkinoille New Yorkin pörssin lisäksi.

Kolme vaihdetuinta osaketta Saksassa olivat yhdysvaltalaiset rokotekehittäjä Moderna, akkuyritys Plug Power ja sähköautovalmistaja Tesla. Nämä osakkeet näkyivät myös Yhdysvaltojen listalla.

Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppaisen mukaan sijoittajan kannattaa ottaa huomioon kolme asiaa: välityspalkkio, listausvaluutta ja osakkeen likviditeetti. Danske Bankilla on kaikilla osakemarkkinoilla käytössä samat välityspalkkiot, joten ratkaisevat ovat valuuttakurssit ja likviditeetti.

”Useimpien kannattaa ostaa osaketta euromääräisenä likvidiltä markkinalta. Hinta on silloin useimmiten lähimpänä oikeaa ja kaupan toteutus tehokkainta.”

Osakekaupat maittain, kunkin vuoden tammikuu

Maa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Suomi 90,10 % 86,20 % 87,40 % 85,50 % 83,10 % 72,3 % Yhdysvallat 2,90 % 2,30 % 2,60 % 3,00 % 8,30 % 15,7 % Ruotsi 3,50 % 5,90 % 3,80 % 2,60 % 2,10 % 3,5 % Saksa 1,30 % 1,50 % 2,00 % 2,60 % 2,20 % 1,3 % Norja 1,10 % 1,90 % 1,40 % 1,30 % 1,20 % 1,2%

Yhdysvallat Vaihdetuimmat Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät GameStop Corp. Cl. A 10,3 % Marrone Bio Innovations Inc Microsoft Corp. Plug Power Inc. 7,0 % Plug Power Inc. Gevo Inc Tilray Inc 4,2 % Activision Blizzard Inc. TripAdvisor Inc Novavax Inc 3,9 % Electronic Arts Inc Jamf Holding Corp Tesla Inc (US) 3,9 % FuelCell Energy Inc. (US) NIO Inc. ADR A

Saksa Vaihdetuimmat Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Moderna 6,7 % Moderna Bayer Tesla 5,8 % Telefonica S.A. (DE) Daimler AG PLUG POWER INC (DE) 5,5 % ThyssenKrupp AG LION E-Mobility AG (DE) Bayer 5,5 % Aurelius Equity Opportunities Volkswagen (Ord) Lanxess AG 5,3 % BYD Company Ltd. H (DE) Alibaba Group Holding Ltd ADR (DE)

Suomi Vaihdetuimmat Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Nokia Oyj (FI) 20,4 % Nokia Oyj (FI) UPM-Kymmene Oyj Fortum Oyj 6,3 % Tikkurila Oyj Neste Oyj Neste Oyj 6,1 % Telia Company AB(FI) Finnair Oyj Outokumpu Oyj 5,9 % Kesko Oyj B Sampo Oyj A Sampo Oyj A 5,7 % Qt Group Oyj TietoEVRY Corporation

Tietoa vertailusta

Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin tammikuussa 2021

Tietoa Danske Bankin sijoituspalveluista