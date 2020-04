Yhteensä sataa koronaviruspotilasta hoidettu HUSin teho-osastoilla

Sataa potilasta on hoidettu HUSissa koronaviruksen vuoksi tehohoidossa. Luku sisältää hoidetut ja parhaillaan hoidossa olevat potilaat.

Lähes puolet tehohoitopotilaista on ollut alle 60-vuotiaita. Enimmillään teho-osastoilla on ollut samanaikaisesti 46 potilasta. Tällä hetkellä HUSin teho-osastoilla on yhteensä 37 koronaviruspotilasta.

HUS tulee jatkossa julkaisemaan koronaviruspotilaiden hoitoon liittyvää tilastotietoa. Ensimmäiset tiedot julkaistaan tulevalla viikolla.