Yhteinen kirkkovaltuusto keskusteli Helsingin seurakuntien suurista linjoista

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi tulevaisuuden toimintaedellytykset turvaavan Rohkeasti yhdessä -ohjelman suuret linjat pitkän keskustelun jälkeen. Näiden suuntaviivojen pohjalta päätetään ensi vuodesta alkaen, mitä asioita ohjelman sisällä toteutetaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti, että määrärahojen tasoleikkaukset tehdään kolmessa eri pisteessä eli vuosina 2023, 2026 ja 2029. Tällä tietoa kuhunkin pisteeseen on kaavailtu kahdeksan prosentin leikkauksia.

”Paljon isoja talouskysymyksiä päätetään lähivuosina, mutta talouden reunat on määritelty ja niiden sisällä lähdetään viemään Rohkeasti yhdessä -ohjelman asioita eteenpäin. Käytännön asioita tullaan päättämään pikkuhiljaa”, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Mithiku sanoo.

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki muistuttaa, että yhtymässä seurataan aktiivisesti talouden kehitystä

”Jos tilanne muuttuu suuntaan tai toiseen, niin tilannetta korjataan. Turhaan ei vähennyksiä tehdä”, hän lupaa.

”Mitä enemmän olemme etunojassa vähentämisessä, sitä enemmän meillä on pelivaraa tehdä ajoissa muutoksia toiminnassamme ja varmistaa toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Mikäli halutaan, että pienempi prosentti vähennetään taloudesta, sitä suurempi tarve tulee luopua kiinteistöistä.”

Kiinteistöjen osalta tavoitetasoksi päätettiin 25 prosentin vähennykset vuoteen 2030 mennessä. Tavoite johtaa käytännössä siihen, että merkittävistäkin kiinteistöistä joudutaan luopumaan. Keskustelun pohjaksi on laadittu selvityslista, josta muokataan aikanaan päätösesitys.

”Jotta asiat etenevät, niin laadimme suunnitelman siitä, millä tavalla voimme luopua kiinteistöistä. Kun lähdetään luopumisen tielle, tarvitaan prosessi luopumisten läpiviemiseksi ja kirkkojen muuttamiseksi monikäyttöisemmiksi”, seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus sanoo.

”Kiinteistöjen kartoitusta ja yhteistyötä seurakuntien kanssa jatketaan, mutta neliömäärältään suurien tilojen osalta olisi periaatteellinen luopumispäätös tehtävä nopeasti, jotta keskustelut kaavoituksen ja Museoviraston kanssa saadaan käyntiin”, Rasimus tiivistää.

Luopumispäätöksen jälkeen valtaosassa kohteita on edessä vielä mittava työ ennen kuin niistä voidaan käytännössä luopua.

”On kaikkien kannalta paras ratkaisu, jos tilat ovat käytössä tämän prosessin ajan, eli kunnes kohteille löytyy uusi käyttäjä tai omistaja”, Rasimus sanoo.

Kirkko Helsingissä -strategiaa tehdään helsinkiläisten tarpeita kuunnellen

Kirkko Helsingissä -strategiaa tehdään jatkuvaa strategiaprosessia seuraten. Kirkko Helsingissä -strategia koskee seurakuntayhtymän yhteisiä palveluita ja seurakuntia. Se nojaa kokonaiskirkon strategiaan, seurakuntien strategioihin ja helsinkiläisten tarpeisiin. Sen osat ovat arvot, lupaus helsinkiläisille sekä seuraavalle kaksivuotiskaudelle nimetyt tavoitteet.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Kirkko Helsingissä -strategian arvoiksi: usko, toivo ja rakkaus. Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Kristillinen arvopohja määräytyy näin kestävällä ja selkeällä tavalla. Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myös strategian lupauksesta:

”Tervetuloa! Avataan yhdessä kirkon ovet olla, tulla ja toimia. Jokainen on ainutlaatuinen Jumalan luoma ihminen.

Kirkko Helsingissä on kristittyjen yhteisö. Se edistää helsinkiläisten hengellistä elämää ja rakentaa yhdessä merkittäviä ja laadukkaita kohtaamisen ja auttamisen paikkoja.

Kirkko puolustaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja luontoa.”

Konkreettiset tavoitteet vuosiksi 2022-2023

Tavoite 1: Kutsuva kontakti, kuunteleva kohtaaminen ja yhteen tuleminen

Panostetaan helsinkiläisten tavoittamiseen, kutsutaan mukaan toimimaan itselle sopivalla paikalla. Kuullaan ihmisten toiveita ja tarpeita, toteutetaan toimintaa yhdessä. Rakennetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, luodaan tilaa ja paikkoja keskustelulle, varustetaan palvelemaan.

Tavoite 2: Kirkko Helsingissä kantaa yhteiskunnallista vastuuta antamalla tilansa, verkostonsa, osaamisensa ja resurssinsa hädänalaisten auttamiseen.

Panostetaan erityisesti koronan jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Mennään sinne, mihin kukaan muu ei mene ja autetaan niitä, joita kukaan muu ei auta.

Säästökuuri jatkuu Helsingin seurakuntayhtymässä

Helsingin seurakuntayhtymän toimintakulut ovat ensi vuonna 103,7 miljoonaa euroa. Investointeihin varataan noin 23,2 miljoonaa euroa. Kirkollisveroprosentti säilyy Helsingissä yhdessä prosentissa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti torstain kokouksessaan Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Helsingin seurakuntien budjetti on ensi vuonna pienempi kuin tänä vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että taloudenpidossa säästökuuri jatkuu entistä tiukempana.

Verotuloja arvioidaan kertyvän Helsingissä 77,3 miljoonaa euroa ja kiinteää valtionrahoitusta 12,8 miljoonaa euroa. Kun 103,7 miljoonan toimintakuluista vähennetään 17,1 miljoonan toimintatuotot, ns. toimintakatteeksi jää talousarviossa -86,6 miljoonaa euroa.

Koronapandemian ja sen aiheuttamien toimenpiteiden lopullisia talousvaikutuksia on edelleen vaikea arvioida. Tavoitteena on edelleen tasapainottaa talous tulevia niukempia aikoja ajatellen.

Helsingin seurakuntayhtymä on Suomen suurin seurakuntatalous. Budjetti on noin kymmenes osa koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taloudesta. Myös koko kirkon jäsenistä lähes joka kymmenes on helsinkiläisiä.

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 100 000 euroa kriisiapua

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan seurakuntayhtymän talousarviosta ensi vuodelle. Kansainväliseen diakoniaan käytetään ensi vuonna yhteensä yli 2,9 miljoonaa euroa.

Samana iltana kokoontunut yhteinen kirkkoneuvosto myönsi yhteensä 100 000 euroa kriisiapua Suomen Lähetysseuran ja Kirkon ulkomaanavun kautta käytettäväksi katastrofityöhön.

Kirkon ulkomaanavulle myönnettiin 75 000 euroa Afganistanissa tehtävään työhön, jossa tilanne on edelleen äärimmäisen vakava. Apu kohdistetaan muun muassa ruoka-apuna erityisesti ilman miespuolista perheenjäsentä eläville naisille ja lapsille, vammaisille, sairaille tai perheille, jotka ovat majoittaneet maan sisäisiä pakolaisia. Tavoitteena on auttaa 14 000 kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa ihmistä.

Suomen lähetysseuralle myönnettiin 25 000 euroa myanmarilaisten akuuttiin humanitaariseen hätään ja takaamaan heille ruokaa, suojaa ja lääkkeitä.

