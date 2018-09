Yhteisen seurakuntatyön johtajaksi valittiin Stefan Forsén

Helsingin tuomiokirkon päätorni aukeaa yleisölle – virtuaalisesti 10.7.2018 10:00 | Tiedote

Maisemien katselu Tuomiokirkon tornista on monen Helsingissä vierailevan turistin ja myös helsinkiläisten toivelistalla. Reitti ylös on kuitenkin ahdas ja vaivalloinen, joten turistikierroksia on mahdoton järjestää. Tänä kesänä ongelmaan on kuitenkin löytynyt ratkaisu, virtuaalitodellisuudessa tapahtuva vierailu.