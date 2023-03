Yhteishaku alkaa – Diakin Oulun-kampuksella 60 aloituspaikkaa

Diakissa on haussa yhteensä 524 aloituspaikkaa sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan ja tulkkauksen AMK-koulutuksissa Helsingissä, Oulussa, Porissa sekä DiakHub Itä-Suomessa Pieksämäellä ja Joensuussa. Lisäksi haussa on mukana täysin verkossa toteutettavat YAMK-koulutukset sekä sosionomi (AMK) -koulutus. Diakin Oulun-kampuksella on haussa mukana 60 aloituspaikkaa sairaanhoitaja (AMK) sekä sairaanhoitaja (AMK) lähihoitajatutkinnon suorittaneille -koulutuksiin. Haussa olevat koulutukset alkavat syksyllä 2023.

– Elämme yhteiskunnallisesti haastavaa aikaa, johon liittyy epävarmuutta ja maailman polarisoitumista. Diakissa pääsee opiskelemaan tutkinnon, jonka tavoitteena on rakentaa parempaa maailmaa meille kaikille. Auttamisen ja kohtaamisen ammattilaisia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, sanoo toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Diakista valmistutaan auttamisen ammattilaisiksi monenlaisiin rooleihin ja ympäristöihin. Diakista valmistuneilla on vahva ammattiosaaminen, hyvät yhteistyötaidot, kyky toimia monikulttuurisissa ympäristöissä sekä valmiudet oman työn kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.



Sosionomi (AMK)

verkkototeutus, 55 aloituspaikkaa

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Helsinki (25, päivätoteutus)

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Helsinki (25, päivätoteutus)

Sairaanhoitaja (AMK)

Helsinki (40, päivätoteutus)

Oulu (35, monimuotototeutus)

DiakHub Itä-Suomi, Pieksämäki (55, verkkopainotteinen monimuotototeutus)

Pori (40, monimuotototeutus)

Sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajatutkinnon suorittaneille

Oulu (25, monimuotototeutus)

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

DiakHub Itä-Suomi, Joensuu (25, verkkopainotteinen monimuototeutus)

Terveydenhoitaja (AMK)

Pori (25, monimuotototeutus)

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Helsinki (25, monimuotototeutus)

Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Helsinki (34, monimuotototeutus)

Arvot, yhteisöt ja etiikka (YAMK)

verkkototeutus, 30

Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen (YAMK)

verkkototeutus, 30

Monialainen ja yhteensovittava johtaminen (YAMK)

verkkototeutus, 40

Tulkkaustoiminnan kehittäminen (YAMK)

Helsinki (15, verkkopainotteinen monimuotototeutus yhdessä Humakin kanssa)

Valintakokeet ja todistusvalinta

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan perusteella.

Diakin sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoetta, josta voi lukea lisää Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. AMK-valintakokeet järjestetään ammattikorkeakoulujen Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tutustu AMK-valintakoe-sivuun, mikäli valitset tekeväsi kokeen Diakissa.

Lähihoitajataustaisille suunnattu sairaanhoitaja (AMK) -koulutus sekä tulkkauksen alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset eivät ole mukana AMK-valintakokeissa, vaan niillä on omat valintakokeet. Lähihoitajataustaisille suunnatun sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeesta voi lukea lisää täältä ja tulkkauksen alan valintakokeista täältä.

Suomenkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnallla. Todistusvalinta ei ole käytössä Diakin tulkki (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK) lähihoitajataustaisille -tutkintoihin johtavissa koulutuksissa eikä YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa.

YAMK-koulutusten opiskelijavalinnat tehdään valintatehtävien perusteella. Lue lisää YAMK-koulutusten valintatehtävistä.

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 29.5.2023. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023.





Diakin hakijapalvelut palvelee hakijoita

Diakin hakijapalvelut tavoittaa joko puhelimitse: 0400 725 384 (ma-to 10–11 ja 12–14) tai sähköpostitse: hakijapalvelut@diak.fi.



Lisätietoa

Katso koulutustemme tiedot ja hakuohjeet hakijan sivuilta.

Lue tai katso opiskelijoidemme tarinoita.