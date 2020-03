Yhteishaku alkaa: Valtaosa opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella

Korkeakoulujen yhteishaku käynnistyy 18.3. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla noin 2400 aloituspaikkaa 116 hakukohteessa kuudessa tiedekunnassa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Uutena ohjelmana Jyväskylässä on tarjolla luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma (LUMO).

Tänä keväänä toteutetun korkeakoulujen valintauudistuksen tavoitteena on nopeuttaa toisen asteen opiskelijoiden jatko-opintoihin siirtymistä valitsemalla opiskelijoita todistusvalinnalla ja lyhentämällä valmistautumista valintakokeisiin.

Valintauudistuksen myötä valtaosa uusista kandidaatti- ja maisteriopiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella. Osuus vaihtelee Jyväskylässä hakukohteittain 51-92 % välillä, yksi hakukohde valitsee kaikki opiskelijat todistuksen perusteella. Todistusvalinnan paikoista suurin osa on varattu ensikertalaisille hakijoille, hakukohteesta riippuen 52-100 % paikoista.

- Yliopistoon pääsee edelleen myös valintakokeen avulla, koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen muistuttaa. Jyväskylän yliopistossa valintakokeet eivät vaadi ennakkovalmistautumista, poikkeuksena sosiaalityön ja psykologian yhteisvalinnat. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan ennen valintakokeita, tässä poikkeuksena kasvatusalan ja liikunta-alan hakukohteet. Yhteispistevalinnasta, jossa pisteitä sai sekä valintakokeesta että todistuksesta, on uudistuksessa luovuttu. Valintakokeiden toteuttaminen koronatilanteessa suunnitellaan yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa.

Myös avoimen väylän kautta on mahdollista päästä yliopistoon. Avoimen väylän aloituspaikkamääriä on nostettu. Sisäänpääsyyn vaadittuja opintopistemääriä on yhtenäistetty ja laskettu, ne ovat nyt yleensä alle 60 opintopistettä.

Yliopiston monipuoliseen koulutustarjontaan voi tutustua hakijoille suunnatuilla verkkosivuilla: www.jyu.fi/hae. Hakeminen koulutuksiin tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa. Hakija voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Hakuaika päättyy 1.4. klo 15.00. Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2020.

Lisätietoja

