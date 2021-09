Yhteishyvä ohjaa kohti terveellisempää ruokavaliota – uudet arkireseptit noudattavat ravitsemussitoumusta

Jaa

Suomen suurin aikakausmedia Yhteishyvä tarttui haasteeseen ja lupasi Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle laatia arkireseptinsä entistä terveellisemmin. Tavoitteena on parantaa suomalaisten ravitsemuksen laatua muun muassa lisäämällä kasvisten määrää ja vähentämällä suolan käyttöä.

”Haluamme sysätä suomalaisia kohti terveellisempää syömistä ja toisaalta auttaa heitä siirtymään arjessaan kohti ilmastoystävällisempiä valintoja”, Yhteishyvän ruoan sisältöpäällikkö Sanna Autio kertoo.

S-kokeilukeittiössä syntyvät reseptit pyrkivät hyödyntämään kotimaisia satokauden kasviksia ja sesonkikaloja sekä nipistämään hävikin mahdollisimman pieneksi. Näistä asioista on laadittu ravitsemussitoumus, joka on jätetty kestävää kehitystä tukevaan sitoumus2050.fi-verkkopalveluun.

”Osa muutoksista voi tuntua liki huomaamattomilta. Esimerkiksi suolan käyttö ruoassa on pitkälti tottumiskysymys. Suolaa käytettiin aikanaan paljon, koska muut mausteet olivat suomalaisissa keittiöissä harvinaisempia. Nyt makua saadaan ruokaan useilla eri tavoilla.”

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteerin Arja Lyytikäisen mukaan reseptit ovat mahdollisuus vaikuttaa ruokasuositusten toteutumiseen.

”Raaka-ainevalinnat ratkaisevat. Pääraaka-aineeksi vaikkapa kalaa, vaaleaa lihaa ja kasviproteiinivalmisteita. Lisäksi ravintosisältöä parantaa kasvisten runsaus, täysjyväviljan ja kasvirasvan käyttö sekä suolan määrän vähentämistä edistävä hyvä maustaminen. Reseptit ovat keino muokata rasvan määrää ja laatua, sekä kuidun, suolan ja sokerin saantia aterioista”, Lyytikäinen listaa.

Yhteishyvä.fi-verkkopalvelussa reseptejä luetaan kuukaudessa miljoonia kertoja. Erityisesti koronapandemian aikana ihmiset ovat laittaneet ruokaa kotikeittiöissään, mikä on näkynyt sivustolla kasvaneena kävijämääränä. Lisäksi Yhteishyvän välissä ilmestyvällä Sesonki-lehdellä on yli kaksi miljoonaa lukijaa.

”Lukijat ovat tiedustelleet meiltä ravintosisällöstä. Lisäksi erityisruokavaliot huomioon ottaville resepteille on selkeä tarve”, Yhteishyvän ruoan sisältöpäällikkö Autio kertoo.



Uutena ominaisuutena yhteishyvä.fi:ssä reseptien yhteydessä ilmoitetaankin nyt myös ruoan ravintosisältö 100 grammaa kohden kuten elintarvikkeissa. Havaittavissa on, että Yhteishyvän sisältö on vuosien varrella muuttunut terveellisempään suuntaan.

”Ennen jauhelihapihveihin saatettiin lisätä vielä kermaa, juustoa tai jopa kinkkua. Nyt niitä pyritään keventämään kasviksilla, käytetään kasvirasvaa ja saatetaan lisätä kuitua vaikkapa ruokakaurasta”, Autio havainnollistaa.

Hyvä esimerkki siirtymästä on kaalikäärylepihvien resepti tältä syksyltä.



”Vaikka lihasta ei ole luovuttu, resepti on monilta osin huomattavasti terveellisempi kuin vaikkapa täytettyjen jauhelihapihvien reseptimme vuodelta 2005.”

Mikä ravitsemussitoumus?

Ravitsemussitoumus on osa kansallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Se liittyy usean YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteen toteuttamiseen. Tavoitteena on parantaa ruoan ravitsemuslaatua ja edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Sitoumuksia tekevät yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat tunnistaa asiakaskuntansa tarpeet ja olla ravitsemusvastuullisia. Yritykset määrittelevät itse ravitsemustoimenpiteensä ja tavoitteensa. Sitoumusten tehtävä on helpottaa terveellisten valintojen tekemistä kuluttajan arjessa, kaupassa ja ravintoloissa.

Ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Lyytikäinen toivoo myös muun ruokamedian ottavan haasteen vastaan.

”Yhteishyvä on edelläkävijä. Sen tekemät ravitsemussitoumukset ovat erinomainen esimerkki, miten reseptien kehittämisellä voidaan edistää konkreettisesti ravitsemussuositusten toteutumista. Ruokamedioilla on tässä suuri mahdollisuus”, hän toteaa.

Yhteishyvän reseptien TOP-10 elokuussa 2021

SOK:n julkaisema Yhteishyvä tarjoaa laadukasta, hyödyllistä ja elämyksellistä sisältöä verkossa ja painettuna lehtenä. Yhteishyvä-lehti on perustettu vuonna 1905 ja sitä lukee yli 2 miljoonaa S-ryhmän asiakasomistajaa.