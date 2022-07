Yhteishyvän parhaat kotiruoat kokoaa kaikki suomalaisten suosikkireseptit yksiin kansiin

Maistuisiko juuri uunista tullut mehukas lasagne, basilikan peittelemä sitruunainen ja kermainen uunilohi tai tuoreet sämpylät lempeän kasvissosekeiton kera?

Yhteishyvän parhaat kotiruoat -kirjasta löytyy ohjeet näihin ja yli 100 muuta reseptiä kodin arkeen ja viikonloppuun.

"Toivomme, että kirjan avulla kotikokit pääsevät sekä kokeilemaan jotain uutta että palaamaan yhä uudelleen omiin suosikkiruokiin", kommentoi Yhteishyvän sisältöpäällikkö Sanna Autio.

Kirjan muhkea reseptikattaus on jaoteltu kasvis-, kana-, liha-, ja kalaruokiin, vegaanisiin ruokiin, lisukkeisiin, jälkiruokiin, aamu- ja välipaloihin sekä suolaisiin ja makeisiin leivonnaisiin. Sopiva vaihtoehto löytyy helposti myös hakemistosta pääraaka-aineen tai tarpeen mukaan.

Yhteishyvän reseptit on kehitetty vuosikymmenten asiantuntemuksella ja testattu toimiviksi. Kirjan ohjeissa on aina huomioitu terveellisyys liiallista sokeria tai rasvaa välttäen, kasviksia ja hyviä rasvoja suosien. Ohjeet ovat myös erittäin käytännöllisiä: raaka-ainelistat ovat napakoita ja tuotteet kuuluvat tavallisen marketin valikoimaan. Resepteihin käytetään kokonainen pakkaus, niin purkin pohjia ei päädy hävikkiin. Myös ylimääräisen tiskin muodostumista vältetään. Resepteissä on myös oivaltavia vinkkejä, joilla voi tuunata ruokia ja leivonnaisia yhä monipuolisemmin.

Yhteishyvän parhaat kotiruoat -keittokirja tulee yksinoikeudella myyntiin S-ryhmän myymälöihin ja se on saatavilla Prismoissa ja S-marketeissa sekä prisma.fi -verkkokaupassa hintaan 19,90 euroa. Kirja tulee myyntiin 25.8. ja on silloin arvostelu- ja käsittelyvapaa.

TERVETULOA JULKISTAMISTILAISUUTEEN 6.9.

Median edustajat ja bloggaajat ovat lämpimästi tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen to 6.9. klo 15 Otavaan (Uudenmaankatu 10, Helsinki).

Tarjolla on kirjan reseptiikalla loihdittuja herkkuja, kirjan esittely sekä kaikki Otavan kirjakaupan kirjat -50 % alennuksella (poislukien oppimateriaalit ja kalenterit). Ilmoittautumiset: adele.couavoux@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Pdf-vedokset ja lisätiedot: adele.couavoux@otava.fi