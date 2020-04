Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) ehdokas Akavan uudeksi puheenjohtajaksi on hallintotieteiden maisteri, palvelujohtaja Maria Teikari. Puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa elokuussa. Edellisen kerran keskusjärjestön puheenjohtajasta käytiin vaali lähes kymmenen vuotta sitten.

- Puheenjohtajan valinta on jokaisen järjestön demokratian merkittävimpiä hetkiä ja suuri paikka keskustella järjestön tulevaisuudesta. Sellaista valintaa ei koskaan pidä tehdä kukkalähetystöin vaan esittämällä aitoja vaihtoehtoja, joiden kesken käydään rehti kamppailu. Meillä on tarjota loistava ehdokas Akava-yhteisön luotsaamiseksi uuteen aikakauteen, YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo.

Myös Tieteentekijöiden liitto on asettunut tukemaan Teikaria.

- Tieteentekijät ovat toivoneet avoimia vaaleja, jotta päästään keskustelemaan tulevan puheenjohtajan työlistasta, ammattiyhdistysliikkeen suunnasta ja Akavan tavoista vastata järjestäytymisen haasteisiin. Teikari tuntee työelämän haasteet ja on ollut luomassa uusia toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen, Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola toteaa.

Tavoitteena nostaa yhteisön ääni yhteiskunnalliseen keskusteluun

Puheenjohtajaehdokas Maria Teikari on hyvin verkottunut uuden työelämän asiantuntija, työelämäkeskustelun edelläkävijä ja visionäärinen johtaja. Hän on työskennellyt runsaan 15 vuoden ajan järjestöissä, yrityksissä, valtiolla ja kunnassa. Johtamiskokemusta Teikarilla on yli vuosikymmenen ajalta. Nykyisin hän toimii palvelujohtajana YKAssa.

- Akava tarvitsee menestyäkseen uudistumiskykyisen johtajan, joka ymmärtää tulevaisuuden työelämän vaatimuksia ja taitoja. Visiossani 2020-luvun Akava on ketterästi toimiva palveluorganisaatio, Maria Teikari linjaa.

Teikari haluaa edistää jatkuvaa vuoropuhelua jäsenistön ja muun yhteiskunnan kanssa. Hänen mukaansa on välttämätöntä tarkastella rohkeasti ja avoimesti koko ammattiyhdistysliikkeen tilaa.

- Ay-liike menestyy tai hiipuu yhdessä, Teikari kiteyttää.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenmäärä on yli 600 000. Nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder on ilmoittanut haluavansa jatkaa Akavan johdossa.

