Yhteiskuntatetti tarjoaa nuorille kiinnostavia TET-harjoittelumahdollisuuksia myös etänä

Konkreettisia työelämäkokemuksia nuorille tarjoavat TET-jaksot ovat jääneet monilta väliin pandemian vuoksi. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n lanseeraama Yhteiskuntatetti haastaa yhteiskunta-alan työnantajia tarjoamaan nuorille kiinnostavia TET-harjoittelumahdollisuuksia pandemia-aikana turvallisesti etänä.

Koronapandemia on muuttanut niin aikuisten kuin nuortenkin elämää tavoilla, joita ei vielä vuosi sitten osattu edes ennustaa. Poikkeusjärjestelyiden vuoksi TET-harjoittelut, jotka tarjoavat nuorille konkreettisia kokemuksia erilaisista työtehtävistä, ovat jääneet lähes kokonaan väliin.

”TET-mahdollisuuksien puuttuminen on sekä nuorten että yhteiskunnan näkökulmasta erittäin harmillinen asia”, toteaa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen.

”Haluamme, että mahdollisimman moni nuori pääsee tutustumaan työelämään myös pandemian aikana etänä suoritettavan TET-jakson avulla. On tärkeää, että nuoret saavat työelämästä konkreettisia kokemuksia, jotta he voivat tehdä urapäätöksiään tietoon eikä mielikuviin tai arvauksiin perustuen.”

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen lanseeraama Yhteiskuntatetti on TET-harjoittelujakso, joka suoritetaan nimensä mukaisesti yhteiskunta-alan työpaikassa. Yhteiskunta-alan osaajat työskentelevät päivittäin esimerkiksi ilmastonmuutoksen, työelämän, ihmisoikeuksien, johtamisen ja tasa-arvon teemojen parissa. YKA rohkaisee nuoria ottamaan itse yhteyttä kiinnostaviin organisaatioihin ja kysymään TET-harjoittelun mahdollisuutta.

Yhteiskunta-alalla tehdään paljon etätöitä – miksei siis myös etätettejä?

YKA kannustaa yhteiskunta-alan työnantajia suhtautumaan TET-paikan tarjoamiseen ennakkoluulottomasti. Tettiläinen tuo työpaikalle uusia ajatuksia, intoa ja nuorta näkökulmaa. TET-paikan tarjoaminen on erinomainen mahdollisuus luoda tulevaisuuden ammattilaisten eli nuorten keskuudessa tietoisuutta ja kiinnostusta työnantajan organisaatiota kohtaan. Hyvin toteutettu TET-jakso voi osoittautua käänteentekeväksi, kun nuori myöhemmin pohtii uravalintojaan tai hakee ensimmäisiä työpaikkojaan.

Etätyö on ollut jo pitkään tavallinen osa yhteiskunta-alan osaajien työtä. Koronan myötä monissa organisaatioissa kaikki työntekijät ovat työskennelleet etänä. Myös nuoret ovat oppineet etätyöskentelytaitoja, kun opintoja on tehty myös etänä pandemian vuoksi. Onkin luontevaa, että myös TET-harjoittelun voi suorittaa etänä. Etätetin etuna on maantieteellinen riippumattomuus, joka antaa sekä nuorelle että työnantajalle uusia mahdollisuuksia TET-jakson toteuttamiseen.

Yhteiskuntatetti järjestetään yhteistyössä Tiitus Groupin kanssa. Tiitus Group on kahden opiskelijan vuonna 2015 perustama yritys, jonka kantavana ajatuksena on yhdistää oppilaat ja työnantajat digitaalisesti. Tiitus Group on rakentanut TET-jaksojen kehittämiseksi valtakunnallisesti toimivan Tetjakso.fi-palvelun, jossa voi hoitaa kaikkia TET-jaksoihin liittyviä asioita.

”On hienoa, että YKA on rohkeasti lähtenyt tarjoamaan uudenlaista tietoutta yhteiskunta-alan mahdollisuuksista sekä kannustaa jäsenistöään tarjoamaan Yhteiskuntatetti-paikkoja nuorille”, iloitsee Tiitus Groupin oppilaitosyhteistyöpäällikkö Jukka Sierla.

YKA haastaakin yhteiskunta-alan työnantajat miettimään, millaisia mahdollisuuksia TET-paikoista kiinnostuneille nuorille voitaisiin tarjota. Lisätietoa ja vinkkejä TET-jakson järjestämiseen saa Yhteiskuntatetin nettisivuilta.