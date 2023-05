Yhteisöllisyydestään tunnettu Postipuisto tuo myös rakentajat yhteen – Postipuiston Kotipäivä esittelee aluetta laajasti toukokuun viimeisenä viikonloppuna

Postipuiston alueen kantava ajatus on yhteisöllisyys. Keskelle uutta kaupunginosaa valmistui keväällä 2023 rakennusalan palveluyhtiö Firan rakentama yhteisötalo Postivarikko, joka tarjoaa monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet koko alueen asukkaille. Nyt alueella toimivat rakennusliikkeet ja rakennuttajat haluavat esitellä Postivarikolla, millainen alueesta on rakentunut ja kutsuvat alueen asukkaat sekä alueesta kiinnostuneet viettämään Postipuiston Kotipäivää.

Postipuisto on moderni asuinalue, jonne rakentuu koteja noin 5 000 asukkaalle. Pasilan palveluiden ja Keskuspuiston väliin sijoittuva alue on monella tavalla omalaatuinen. Alueen tunnuspiirteitä ovat vehreät korttelipihat ja kylämäinen tunnelma. Aluetta halkoo tulevaisuudessa kevyen liikenteen väylä Kustinpolku.

− Asuinalueet kilpailevat myös keskenään asukkaista. Nyt kun Postipuisto on saanut muotonsa, niin haluamme näyttää yhdessä, miten hieno alueesta rakentuu. Alueen yhteisöllisyys on tarttunut myös meihin alueen toimijoihin ennennäkemättömällä tavalla, kertoo Firan kuluttajamyyntipäällikkö Ayala Maimon.

Postipuiston Kotipäivässä asuntoesittelyitä ja ohjelmaa koko perheelle

Postipuiston Kotipäivässä on alueeseen tutustumisen lisäksi tarjolla tietoa alueen vapaista asunnoista sekä rakentajien ja rakennuttajien omista tarjouksista. Kotipäivän aikana on myös mahdollisuus päästä vierailemaan rakennusliikkeiden mallihuoneistoissa ja Avaran vapaana olevissa vuokra-asunnoissa. Lisäksi Asuntosäätiön edustajat ovat kertomassa asumisoikeusasunnoista, joita on tarjolla myös Postipuistossa.

Tapahtumassa on pientä tarjoilua, poniratsastusta, hevoskärryajelua, sopimuspalokunnan kalustoesittely ja Yeply-pyörähuolto, joka tekee veloituksetta kävijöiden pyöriin pieniä huoltotoimenpiteitä. Tapahtuma järjestetään Postipuiston keskellä sijaitsevalla asukastalo Postivarikolla.

Tapahtuman järjestävät Fira, Evälahti, Bonava, T2H, Avara ja Asuntosäätiö. Lisäksi mukana ovat alueen palveluntarjoajat Pizza Hut ja Alepa sekä rahoituksen tarjoajista S-Pankki ja OP.

Postipuiston Kotipäivä 28.5.2023 kello 12-15.

Yhteisötalo Postivarikko

Rullakkokatu 2, 00240 Helsinki

postipuistonkotipaiva.fi