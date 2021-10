Yhteispäivystyksen etävastaanottokokeilu laajenee Jorviin

HUSin valtuusto kokoontuu torstaina 14.10.2021 klo 9 12.10.2021 15:40:18 EEST | Kutsu

Arvoisa vastaanottaja, HUS-kuntayhtymän valtuusto pitää kokouksen torstaina 14.10.2021 klo 9, Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa. Valtuuston kokous on avoin, ja median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta. Terveisin, Elisa Tikka vs. viestintäjohtaja