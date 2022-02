Yhteistyökokous työperäisen maahanmuuton hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn (Pohjanmaa)

Yhteistyökokous koettiin tarpeelliseksi yhteisen tilannekuvan tuottamiseksi. Suomessa riskit työvoiman hyväksikäytölle esiintyy erityisesti matalapalkka-aloilla. Kokouksessa päätettiin jatkotoimenpiteistä erityisesti työnantajien ja viranomaisten välisen yhteistyön tiivistämisestä, jolla työntekijöiden luottamusta paikallisiin viranomaisiin vahvistetaan. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin työnantajille suunnatusta riskien tarkistuslistasta, jolla työnantaja voi valvoa työntekijöiden hyvinvointia sekä tunnistaa ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Kokouksessa käsiteltiin myös sosiaalihuollon tilannetta todeten, että palveluiden riittävyyttä on tarkasteltava Suupohjan alueen tarpeiden kannalta. Alueen työnantajille on tarpeen tarjota säännöllistä koulutusta ja tietoa työperäisen maahanmuuton rekrytoimiseen ja monimuotoisten työyhteisöjen toimintaan.

Kotoutumisen onnistumisen ja eettisen rekrytoimisen näkökulmista on tärkeää tuottaa ja hyödyntää ennakointitietoa, joka perustuu eri viranomaisten ja työnantajien väliselle tiiviille yhteistyölle. Kokouksessa korostettiin kaksisuuntaista kotoutumista, ja siihen on panostettava jatkossakin. Moniammatillisen verkoston katsottiin tarpeelliseksi kokoontua säännöllisesti luomaan ajantasaista tilannekuvaa ja tukemaan ennakointityötä paikallisesti ja alueellisesti.

Yhteistyöryhmä ulkomaalaisten työntekijöiden asumisolosuhteiden valvontaan

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat viime syksynä asettaneet valtakunnallisen yhteisen työryhmän, jonka tehtävä on ulkomaalaisten työntekijöiden asumisolosuhteiden seurannan ja valvonnan kehittäminen. Työryhmän toimikausi on 1.10.2021–30.4.2022. Ulkomaisten työntekijöiden majoitusoloihin liittyvät väärinkäytökset voivat pahimmillaan olla osa työvoiman hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa. Majoitusolojen valvontaa kehittävän työryhmän tehtävä on tehdä ehdotuksia, miten viranomaisten yhteistyötä ja asiaan liittyvää sääntelyä ja ohjeistusta tulisi kehittää, mm. osoitteentarkistuksen osalta.