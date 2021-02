YKA palkitsi syksyn 2020 yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksissa menestyneitä stipendillä

Kutsu medialle Yhteiskuntatieteilijäpäivään: Muutos ja merkitys - työ ja ilmasto 7.11.2019 08:52:55 EET | Kutsu

Yhdessä yhteiskuntaa rakentamassa: Muutos ja merkitys – työ ja ilmasto Tervetuloa Yhteiskuntatieteilijäpäivään huomenna! Yhteiskunta-alan vuotuinen päätapahtuma kokoaa yli 200 yhteiskuntaosaajaa yhteen Tiedekulmassa. Päivän teemoina ovat työn merkityksellisyys ja ilmastonmuutos. Mikä tekee yhteiskunta-alalla työskentelystä merkityksellistä? Mikä tekee ylipäänsä työstä merkityksellistä? Miten me yhteiskuntaosaajat voimme hillitä ilmastokriisiä? Mikä on roolimme yhteiskunnallisten ratkaisujen löytämisessä? Päivän lopuksi on Vuoden 2020 yhteiskuntatieteilijän julkistaminen. Hän on paikalla julkistamisessa klo 16.15. Ohjelma 8.11. Tiedekulmassa: 12.30 Aloituskahvit 13.00 Puheenjohtaja Antton Rönnholmin tervehdys 13.15 Filosofi Frank Martela: Itsensä toteuttaminen ja toisten auttaminen - Mikä tekee työstä merkityksellistä? 13.45 Jaloitellaan ja verkostoidutaan 14.15 Mindfulness-kouluttaja Aleksi Litovaara: Mindfulness työssä 14.45 Jaloitellaan ja verkostoidutaan 15.30 Paneelikeskustelu: Yhd