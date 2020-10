Yksin lasta odottavien ja yksinhuoltajien uusi vertaistukiryhmä aloittaa Varkaudessa - tähtäimessä uusi yhdistys!

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto on 45-vuotias lastensuojelujärjestö, jonka kohderyhmänä ovat lapsiperheet, joissa vanhempi asuu yksin lasten kanssa. Yhden vanhemman perheitä on Suomessa 127 000. Liitolla on koulutettujen vapaaehtoisten vetämiä vertaistukiryhmiä vajaalla 100 paikkakunnalla. Vertaisryhmässä vanhempi peilaa vanhemmuuttaan ryhmäläisten kertomuksiin.Olohuonetapaamiset parantavat tutkitusti elämän laatua:

Ryhmä antaa henkistä tukea. Ymmärretyksi tulemisen kokemus: vain toinen, joka on kokenut samaa kuin itse, voi oikeasti ymmärtää millaista on kasvattaa lapsi yksin. Silloin voi keskustella avoimesti tilanteestaan, mikä lisää jaksamista ja parantaa itsetuntoa.

Ryhmässä ei tarvitse pelätä arvostelua, sillä muut puhuvat kuin "omalla suulla"

Muiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta on saanut perspektiiviä omaan elämään sekä tukea omaan vanhemmuuteen.

Keskustelujen kautta on avautunut uusia näkökulmia vanhemmuuteen ja toisia kuuntelemalla on huomannut oppivan itsekin.

Vanhemmuuden paineet ovat helpottaneet. Huomaa, että yksinhuoltajanakin pystyy tarjoamaan lapselle hyvän elämän.

Yhteiset äitienpäivät, joulut, pääsiäiset sekä retket ovat voimaannuttavia ja katkaisevat arjen.

Eveliina Alho: ”Tuntuu, että meidän perhe on hyvä tällaisenakin.” Yhden vanhemman perheiden olohuonetoiminta arjessa jaksamisen tukena. Kandidaattitutkielma, Tampereen yliopisto, 2019

Alho on haastellut YVPL:n olohuoneeissa käyneitä vanhempia.

Liitto tekee myös vaikuttamistyötä, se on ajanut toiminta-aikanaan mm. elatusturvalain, yhteishuoltomahdollisuuden,lapsen vuoroasumisen sekä elatusapulaskurin.