Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus irtisanottu

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 31.3. irtisanonut yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen päättymään 30.4. Neuvotteluita kuitenkin jatketaan jo huhtikuussa, jolloin ei neuvotella vain tämän vuoden palkankorotuksista, vaan koko sopimuksen sisällöstä.



– Talentian tavoitteena on korjata sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkatasoa useampivuotisella palkkaohjelmalla. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.



Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi viime kesänä kaksivuotinen sopimus, jonka mukaan 2023 on ns. optiovuosi. Työehtosopimus olisi ollut voimassa 30.4.2024 asti, mikäli osapuolet olisivat päässeet palkankorotuksista sopuun maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Toukokuussa alkaa yksityisen sosiaalipalvelualan sopimukseen kuuluvien jäsenten sopimukseton tila.



Työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.