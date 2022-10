Yksityisen terveydenhuollon lupahakemusten määrä on lisääntynyt – aluehallintovirasto pyytää täyttämään lupahakemukset huolellisesti

Yksityisen terveydenhuollon lupien käsittelyaika on tällä hetkellä noin neljä kuukautta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Lupahakemusten määrän lisääntymisen taustalla on muun muassa koronapandemia: työsuhteisia on siirtynyt ja siirtymässä yksityisyrittäjiksi sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut tammi­–syyskuussa 642 terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien lupahakemusta. Määrä on runsaat 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuosien keskiarvo. Suuren hakemusmäärän vuoksi lupien käsittelyaika on venynyt keskimäärin neljään kuukauteen syyskuussa. Uusien lupien käsittelyaika on ollut lähes kuusi kuukautta, muutoslupien käsittelyaika kolme ja puoli kuukautta ja kliinisen mikrobiologian lupien käsittelyaika noin kuukausi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tänä vuonna ratkaissut lupia yli viidenneksen enemmän kuin kolmen edeltäneen vuoden keskiarvo on ollut. Resursseja lupa-asioiden käsittelyyn ei ole ollut mahdollista lisätä samassa suhteessa lupahakemusten määrän kanssa. Koronapandemia ja lääkelain muutos pidensivät lupajonoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen sanoo, että lupahakemusten määrän lisääntymisen taustalla on ainakin kaksi syytä. ”Taustalla on todennäköisesti koronapandemia: yksityissektorilla työsuhteessa olleiden työsuhteisiin tuli katkoja ja työntekijöille toimipaikan vaihdoksia, mikä kannusti siirtymään yksityisyrittäjäksi. Myös julkiselta sektorilta siirryttiin mahdollisesti yksityisyrittäjiksi.” Osaltaan ruuhkautumista lisää 1.4.2022 voimaan tullut lääkelain muutos, jonka mukaan sosiaalihuollon palveluasumisyksikön on haettava lupaa tai tehtävä ilmoitus rajatusta lääkevarastosta. ”Näitä asioita on Etelä-Suomen aluehallintoviraston hoidettavaksi ehtinyt tulla jo 80”, Floréen sanoo. Yli 90 prosenttia lupahakemuksista on puutteellisia Yksityisen terveydenhuollon uusista lupahakemuksista puutteellisia on useampi kuin yhdeksän kymmenestä. Lupakäsittelijä joutuu pyytämään täydennyksiä hakemukseen tavanomaisesti kahteen tai kolmeen kertaan, mikä pitkittää niin yksittäisen luvan käsittelyä kuin jonossa olevien lupien käsittelyä. Mikko Floréen tähdentää, että lupaa hakevien tulisi kiinnittää eritystä huomiota hakemusasiakirjojen täyttämiseen ja hakemukseen tarvittaessa liitettävien suunnitelmien, esimerkiksi omavalvonta- ja lääkehoitosuunnitelman, laatimiseen. ”Huolellisesti laadittu lupahakemus tulee jättää jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista aluehallintovirastoon sähköisen palvelun kautta”, Floréen sanoo. Luvan käsittelyä ei voida kiirehtiä, koska yhdenvertaisen kohtelun vuoksi luvat käsitellään vireilletulojärjestyksessä. Yksityistä terveydenhuollon toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin aluehallintovirasto on myöntänyt luvan. Lue lisää Aluehallintoviraston verkkopalvelussa sivulla Yksityisen terveydenhuollon luvat on muun muassa tietoa millaiseen toimintaan yksityisen terveydenhuollon lupa tarvitaan

tietoa miten lupaa haetaan

lomakelinkkejä sähköisen hakemuksen liitteitä varten Lisätietoja: aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen, p. 0295 016 484 etunimi.sukunimi@avi.fi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

