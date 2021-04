Yksityisten ja julkisten terveydenhuoltoyhtiöiden asema eroteltava soteuudistuksessa

Jaa

Hämeen sosialidemokraatit vaatii, että uudistuksessa mahdollistetaan edelleen sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä edistävien, julkisessa omistuksessa olevien osakeyhtiöiden, kuten Tekonivelsairaala Coxan ja Sydänsairaalan toiminnan jatkuminen. Yksityisen terveydenhuollon riskit ovat toteutumassa Päijät-Hämeessä.

Kanta-Hämeessä sairaanhoitopiiri tekee strategista yhteistyötä

erityisvastuualueellaan kyseisten osakeyhtiöiden pääomistajan eli Pirkanmaan

sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteiset yhtiöt ovat tuottaneet maakuntien asukkaille

erinomaisen laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti. Jos tulevilla laeilla

vaikeutetaan tarpeettomasti tämän kaltaista, maakuntarajat ylittävää yhteistyötä,

kärsijänä on potilas.



Nämä yhtiöt toimivat julkisen sektorin omistajiensa eettisten periaatteiden

mukaisesti, eikä niiden toiminnassa ole ollut huomautettavaa. Ne tarjoavat

nopeampaa hoitoon pääsyä ja huippulaadukasta hoitoa julkisen sektorin potilaan

kiireettömän erikoissairaanhoidon vapaan valintaoikeuden piirissä. Oikeus valita

hoitopaikka näissä palveluissa on ollut voimassa vuodesta 2014. Ymmärrettävää

kuitenkin on, jos julkisomisteisilta yhtiöiltä rajataan pois oikeus toimia toisen

hyvinvointialueen rajojen sisällä, jotta jokainen hyvinvointialue pystyy järjestämään

itselleen riittävän palvelutuotannon ja päivystyksen tarvittavilla erikoisaloilla.



Yksityisen terveydenhuollon riskit toteutumassa Päijät-Hämeessä



Edellä mainittujen yhtiöiden toiminta eroaa radikaalisti yksityisten

terveydenhuoltoyritysten toiminnasta, joita ajaa taloudellisen voiton tavoittelu.

Esimerkiksi Harjun Terveys Oy on vastannut Lahden, Iitin ja Kärkölän sotekeskustoiminnasta

alkuvuoden ajan. Toiminta on herättänyt paljon kysymyksiä ja

huolta kuntalaisissa ja työntekijöissä.



Kyse on yhteisyrityksestä, mutta tosiasiassa Harjun terveyden tosiasiallinen

päätösvalta on enemmistöomistajilla eli pääomasijoittajien Luxemburgista

hallinnoimissa rahastoissa.



Potilaiden kannalta huolestuttavaa on, jos esimerkiksi palvelulupaus samana

päivänä takaisinsoitosta pettää. On myös viitteitä sellaisten potilaiden hoidosta

digitaalisesti, joiden tulisi kohdata hoitohenkilöstö kasvotusten.

Toiseksi media on raportoinut Harjun terveyden henkilöstön vaikeudesta pysyä

muutoksen perässä. Lisäksi kysymyksenalaiseksi on asetettu Harjun Terveyden

työehtoja halpuuttava linja.



Kuntalaisten palveluiden yllä on nyt valitettavaa epävarmuuden ilmapiiriä

terveyspalveluiden ja henkilöstön jaksamisen osalta. Kuntapäättäjien on alueen

kunnissa selvitettävä tilanne ja vaadittava Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä

reagointia ilmeneviin epäkohtiin.



Hämeen sosialidemokraateilla on perusteltu huoli yksityisen omistaman

terveydenhuollon riskien toteutumisesta Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä.

Pääomasijoittajat tekevät päätöksiä viime kädessä veroparatiisiyhtiöiden logiikalla.

Pienemmässä mittakaavassa yksityiselle ulkoistetun terveysasematoiminnan riskit

ovat jo realisoituneet karulla tavalla Kanta-Hämeen puolella Hattulassa. On tärkeää

myös muistaa, että yksityisten yhtiöiden tiedot eivät ole samalla lailla avoimia

kuntalaisille ja päättäjille kuin julkisissa palveluissa ja niiden arvojen mukaisesti

toimivissa julkisomisteisissa ja valvotuissa yhtiöissä. Tulevassa lainsäädännössä

julkisesti ja yksityisesti omistettujen, eri markkinoilla toimivien yhtiöiden asema on

eroteltava selkeästi.