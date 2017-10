Yksityistielaki uudistuu oikeaan suuntaan, rahoitustaso riittämätön

Kansainvälinen kananmunapäivä 13.10. juhlistaa suomalaista kananmunaa – Kananmuna on terveellinen ja turvallinen ruoka 13.10.2017 13:42 | Tiedote

Kansainvälisenä kananmunapäivänä muistutamme, että suomalaisia kananmunia voi syödä ja niistä voi valmistaa ruokaa turvallisin mielin. Terveellinen kananmuna on turvallinen elintarvike, sillä sen tuotantoa valvotaan tarkasti ja suomalainen kananmunatuotanto on salmonellavapaata. Siksi kotimaisia munia voi huoletta käyttää jopa raakana. Kaikki kaupoissamme myynnissä olevat kananmunat ovat kotimaisia, sillä tuotantomme riittää kattamaan kysynnän. Kananmunapäivää on hyvä juhlistaa senkin takia, että kananmunien kulutus Suomessa on korkeimmillaan 21 vuoteen.