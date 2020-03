Yleinen työttömyyskassa YTK ennakoi merkittäviä vaikutuksia työttömyyteen

Yleinen työttömyyskassa YTK ennakoi koronaviruksen vaikuttavan työttömyyteen. Vaikutukset näkyivät myös YTK:n jäsenhakemusten kasvussa viime jaj tällä viikolla.

”Saamme normaalisti noin 100-150 jäsenhakemusta päivässä, mutta viime viikon perjantaina tuli yli 1 000 ja eilen maanantaina yli 2000. Suomalaisilla tuntuu nyt olevan kova huoli työllisyydestä ja se on täysin ymmärrettävää”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

YTK:n noin 450 000 jäsentä vastaa noin 20 % suomalaisista palkansaajista.

”Saamme nyt paljon viestejä ja kyselyjä lomautuksiin liittyen. Jäsenillemme olemme viestineet aktiivisesti sivustollamme, sähköpostitse ja opetamme jatkuvasti uutta tietoa myös chattibotillemme Iirikselle. Vastaamme toki myös puhelimitse, mutta puhelinpalvelu saattaa ajoittain ruuhkaantua”, toteaa Alamäki.

Oikeus työttömyysturvaan ei ala heti kassan jäseneksi liittyessä

YTK kantaa huolta niistä jäsenistä, jotka liittyvät ensimmäistä kertaa kassaan eivätkä tunne ansioturvalainsäädäntöä. ”On hirveän hyvä aina liittyä kassaan. Uusien jäsenten olisi kuitenkin hyvä muistaa, että kassan jäsenenä on oltava vähintään 26 viikkoa ja tuona aikana on täytynyt tehdä saman verran palkkatyötä ennen kuin on oikeutettu ansiopäivärahaan”, Alamäki muistuttaa. Jos ei täytä lain edellytyksiä ansiopäivärahan saamiseksi, on korvausta haettava Kelasta.



Monipuolisesti ajantasaista infoa tarjolla

YTK:n sivuilta löytyy kattava tietopaketti lomautuksesta, työttömyysturvasta ja mahdollisesta sairastamisesta työttömyysaikana. https://ytk.fi/pulssi/ajankohtaista/kaikki-koronaviruksen-vaikutuksista-lomautuksiin-ja-tyottomyyteen

Faktat:

- YTK sai viime viikolla kolme kertaa enemmän jäsenhakemuksia kuin edellisenä vuonna vastavana aikana

- Viime perjantaina jäsenhakemuksia tuli kymmenen kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin (yli 1000), maanantaina yli 20 kertaa enemmän (yli 2000)

- Maanantaina käytiin tuhat keskustelua YTK:n chatissä (noin viisinkertainen määrä normaaliin verrattuna), aiheina koronavirus, lomautus ja liittyminen

UKK

Miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät YTK:ssa?

A: Jäsenhakemuksia tulee normaalia enemmän, viime päivinä jopa noin kaksikymmenkertainen määrä (maanantaina 17.3.). Ihmiset ovat yhteydessä asiakaspalveluumme ja verkkosivuvierailut ovat kasvussa. Lomautus, sairastuminen ja vaikutukset työsuhteeseen kysyttävät.



Minkälaista ruuhkaa käsittelyaikoihin on odotettavissa, ja milloin?

Meillä ruuhka alkaa oletettavasti pääsiäisen aikoihin, jolloin on mahdollista laittaa ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus, mikäli tulee lomautetuksi nyt. Hakijan ensimmäinen hakemus työllistää YTK:ssa eniten. Siksi tuleva ruuhka on riippuvainen siitä, missä aikataulussa työnantajat lomauttavat.



Venyvätkö käsittelyajat?

Olemme järjestelleet jo toimintojamme, jotta voimme keskittää resursseja käsittelyyn. Työttömyysturvakäsittely on asiantuntemusta vaativaa, henkilöresursseja edellyttävää työtä. Siksi resurssien lisääminen vaatii aina perehdytystä. Käsittelyajat tulevat venymään.



Mikä on hakemusten tilanne tällä hetkellä?

Alkuvuonna hakemukset ovat jo olleet hieman kasvussa. Maksuennusteesta näkee ajantasaiset tiedot. https://ytk.fi/jos-jaat-tyottomaksi/milloin-paivarahani-maksetaan-



Noudatetaanko poikkeustilanteessa normaalia menettelyä korvausten hakemisessa ja maksamisessa? Minkälaisia muutoksia?

Tällä hetkellä toimimme normaalisti eikä tiedossamme ole muutoksia. Mikäli lomautettavia ja työttömiä tulee paljon, olisi toivottavaa, että lainsäädännöllä tuettaisiin mahdollisimman jouhevaa päivärahojen käsittelyä.



Riittääkö YTK:n maksukyky? Voiko se olla uhattuna tilanteen jatkuessa pidempään?

Vakavaraisuusasteemme on ollut hyvä. Tilanteen pitkittymisen vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta varaudumme todella voimakkaaseen hakemusmäärien kasvuun nopealla aikataululla.