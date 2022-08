Yleishyödyllisillä vuokra- ja asumisoikeusyhtiöillä edessään korjausrakentamista

KOVAn jäsenistössä kiinteistökantaa on hoidettu vuosien varrella hyvin tunnollisesti, ja ennakoivilla toimenpiteillä ollaankin voitu vaikuttaa paitsi korjauksiin, myös korjausrakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Koska jäsenyhteisöjen asuntokanta on kuitenkin suhteellisen vanhaa, on useille kiinteistölle luvassa korjausrakentamista.

Myös EU:n asettamat tavoitteet muun muassa energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi aiheuttavat asuntoihin lisäkorjaustarpeita.Nämä päästövähennystavoitteet koskevat jo olemassa olevien rakennusten lisäksi myös uusia rakennuksia.

Suomessa kiinteistökanta uudistuu hitaasti, ainoastaan noin 1–1,5 prosenttia vuodessa. KOVAn jäsenyhteisöissä huonokuntoisia kiinteistöjä on paitsi korjattu, myös jouduttu purkamaan. Purettujen kiinteistöjen tilalle tarvitaan kuitenkin myös uusia asuntoja asuntokannan ylläpitämiseksi, tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi.

Korjauskustannukset uhkaavat asumisen kohtuuhintaisuutta

Paitsi rakennusten kunnossapito, myös korjausrakentaminen vaatii yhä osaavampaa työvoimaa ja suurempia investointeja, jotka uhkaavat kohtuuhintaista asumista. Kiinteistöille EU-tasolla esitetyt korjausvaatimukset tulevatkin nostamaan asumiskuluja. Lisäksi päästövähennystavoitteisiin pääseminen tarkoittaisi rakennuskannan korjaustoimenpiteitä ainoastaan energiatehokkuuden parantamiseksi, mikä ei ole suomalaisten kiinteistöjen ylläpidon periaatteiden mukaista.

Asuntokannan iän lisäksi korjausrakentamiseen vaikuttavat muun muassa myös valtion myöntämät tuet. KOVA painottaakin, että korjausrakentamisen volyymin kasvaessa saatavilla oleviin, riittäviin resursseihin ja rahoitukseen tulee kiinnittää entistäenemmän huomiota.

Tärkeää onkin, että kiinteistöjen korjausrakentamista aletaan tehdä tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, sillä tällä on vaikutusta paitsi rakennusten elinkaarelle, myös yhtiön taloudelle. Korjauksien siirtäminen aiheuttaa yhtiöille ja siten myös asukkaille tulevaisuudessa todennäköisesti myös entistä suurempia kustannuksia.

- Yleishyödyllisten vuokra- ja asumisoikeusyhtiöiden kannalta on erittäin tärkeää, että korkotukilainavaltuuksia voitaisiin korottaa tulevaisuudessa. Korjaustarpeet ovat kasvussa ja etenkin asumisoikeusasuntojen korjaamisen osalta korkotukilainoitus on ainoa mahdollinen rahoitusmuoto näiden asuntojen korjaamiseen. Kasvavat korjaustarpeet uhkaavat myös asumisen kohtuuhintaisuutta. Tämän vuoksi valtion tulisikin luoda pysyviä avustusmekanismeja yleishyödyllisten asuntotoimijoiden asuntokannan korjaamisen edistämiseksi ja asumisen kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi pysyväisluonteisesti, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen esittää.