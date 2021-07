Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva päätös voimaan HUS-alueella 5.8.2021

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka myötä pääkaupunkiseudulla voimassa oleva kokoontumisrajoitus laajenee koko HUS-alueelle 5.8.2021 alkaen. Päätös on voimassa 26.8.2021 asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 28.7. tehnyt kokoontumisrajoituksen, joka koskee koko HUS-sairaanhoitopiiriä. Koronatautitilanne on vaikeutunut HUS-alueella ja koko sairaanhoitopiiri on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen 22.7. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koronatyöryhmä suositteli alueelle kokoontumisrajoituksia.

Aluehallintoviraston päätös kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoituksista noudattelee sosiaali- ja terveysministeriön uusinta ohjausta, joka antaa suuntaviivat eri epidemiatilanteiden rajoitustoimille heinä- ja elokuussa 2021. Suositeltaviin toimenpiteisiin epidemian kiihtymisvaiheessa ei tullut muutoksia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osalta. Hybridistrategian mukaan kiihtymisvaiheessa suositellaan kokoontumisten rajoittamista, mutta päätökset tehdään aina tartuntatautilain mukaan ja asiaa huolellisesti alueella selvittäen ja arvioiden.

Aluehallintoviraston määräämien rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (Avautuu uudessa välilehdessä).

Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Aluehallintovirasto seuraa tilannetta tiiviisti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

