Yleisötilaisuus Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan ratkaisuista Iin Olhavan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan kohdilla

Valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen edellyttää merkittäviä muutoksia esimerkiksi valtatien liittymäratkaisuihin. Nyt tarkasteltavat periaateratkaisut tulevat pitkällä aikavälillä vaikuttamaan mm. asukkaiden päivittäisiin kulkureitteihin. Käynnissä olevalla suunnittelulla varaudutaan tulevaisuuteen.



Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Valtatiellä 4 on merkittävä rooli Suomen kansainväliseen saavutettavuuteen ja maaliikenneyhteyksiin länteen. Tien merkitys tavaraliikenteen kannalta on suuri.

Tutkittavien toimenpiteiden lähtökohtana on vuonna 2020 valmistunut selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta”, jossa määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa pääväyläasetuksen ja TEN-T-ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa.

Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta. Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välisen tieosuuden kehittämistavoitteita ovat muun muassa eritasoliittymät sekä jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie myös taajamien kohdalla. Tieosuudella tavoitteellisena nopeusrajoituksena on 100 km/h ja nopeusrajoituksen tulisi olla vähintään 80 km/h.



Kuivaniemen alueelle esitetään kahta eritasoliittymää, yksi joen molemmille puolille. Myös Olhavan alueelle ehdotetaan kahta eritasoliittymää, toinen joen etelä- ja toinen pohjoispuolelle. Näiden lisäksi myös Myllykankaan kohdalle esitetään eritasoliittymä.

Liikennetarkastelut suunnitellaan ajatellen Iin kunnan strategisen yleiskaavan laatimista ja tavoitteena on löytää ratkaisut, jotka palvelevat sekä valtatien 4 tavoitetilan saavuttamista että kunnan maankäytön kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen.



Luonnoksia periaateratkaisuista esitellään Kuivaniemen Kievarissa tiistaina 16 toukokuuta 2023 kello 17:30-19:00. Suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä hankkeen nettisivuilla viimeistään viikkoa ennen yleisötilaisuutta.