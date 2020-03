Ylen HD-muotoiset lähetykset näkyvät nyt 90 prosentille suomalaisista

Digita on saanut valmiiksi HD-verkon käynnistykseen liittyvät muutostyöt. Työt sujuivat ongelmitta ja Digitan HD-verkko kattaa nyt 90 prosenttia väestöstä.

Ylen HD-muotoiset kanavat Yle TV1 HD, Yle TV2 HD, Yle Teema & Fem HD näkyvät Digitan antenniverkossa kanavapaikoilla 21, 22 ja 25. Vastaanottoon riittää UHF-antenni ja teräväpiirtolähetysten katseluun tarvitset Antenna Ready HD-vastaanottimen joko television tai digisovittimien. Mikäli kanavat eivät näy siirtymän jälkeen automaattisesti, vastaanotin saattaa vaatia kanavien uudelleenhaun tai tehdasasetusten palauttamisen. Yhteisantennikiinteistöissä voi olla tarvetta antennijärjestelmämuutoksiin Ylen HD-kanavien vastaanottamiseksi. Oman näkyvyysalueen voi tarkastaa Digitan karttapalvelusta osoitteesta www.digita.fi/karttapalvelu.

Digita jatkaa HD-verkon rakentamista ja Ylen HD-muotoisten kanavien näkyvyys laajenee 1.6.2020 koko maahan.

Mitä tehdä jos Ylen HD-muotoiset kanavat eivät näy?

Omakotitaloissa ja pientaloissa ei yleensä tarvita antennijärjestelmän muutostöitä. Mikäli pientalon antennijärjestelmä on kunnossa ja televisiossa on Antenna Ready HD -valmius, riittää tv-vastaanottimien kanavahaku sen jälkeen, kun lähettimet on käynnistetty alueella.

Mikäli Ylen HD-muotoiset kanavat eivät näy yhteisantennikiinteistöissä kanavahaun jälkeen ja lähetin, jonne UHF-vastaanottoantenni on suunnattu, on käynnistetty, sekä vastaanottimessa on jo Antenna Ready HD -valmius, on hyvä olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään antennijärjestelmän tarkastamiseksi.

Suosittelemme, että yhteisantennikiinteistöjä hoitavat isännöitsijät ottavat yhteyttä paikalliseen antenniurakoitsijaan, jotta mahdollisesti tarvittavat antennijärjestelmämuutokset tai – uusinnat voidaan tehdä. Oman tv-vastaanottimen HD-valmiuden voi tarkastaa nettiosoitteesta www.toimiikotelkkarini.fi.

Kanavahaun tekeminen

Useimmat vastaanottimet etsivät uudet kanavat automaattisesti, mutta jotkin televisiot tai digiboksit saattavat vaatia kanavien virittämisen uudelleen tai tehdasasetusten palauttamisen. Ohjeet kanavahaun tekemiseksi löytyvät Digitan internet-sivuilta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta. Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–20 numerossa 020 411 7676 tai info@digita.fi.

Puhelun hinta Digita Infoon on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta sekä 6 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta sekä 17,17 senttiä minuutilta. Hinnat koskevat kotimaan lankaliittymiä ja matkapuhelimia. Palveluun jonotus on maksullinen.

Median yhteydenotot:

Pekka Mattila, liiketoimintajohtaja, Broadcasting, Digita Oy, p. 040 545 1309, pekka.mattila(a)digita.fi