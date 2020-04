Ylen HD-muotoiset tv-kanavat näkyvät jo osassa Lappia Digitan antenni-tv-verkossa

Digita on käynnistänyt HD-verkon rakentamisen Pohjois-Suomessa. Ensimmäinen Lapin alueen HD-lähetin käynnistettiin 7.4.2020 Pyhätunturilla. Lisäksi HD-lähettimiä on käynnistetty Karigasniemen, Kilpisjärven, Kuttasen ja Utsjoen päälähetinasemilla. Rovaniemen ja Posion lähettimet käynnistetään viikon 17 aikana.

Loput Lapin alueen päälähettimistä käynnistetään huhtikuun ja täytelähettimet toukokuun aikana. Lähettimien käynnistymisestä ilmoitetaan osoitteessa www.digita.fi/HD2020. Ylen HD-muotoiset kanavat Yle TV1 HD, Yle TV2 HD, Yle Teema & Fem HD näkyvät koko maassa 1.6.2020 mennessä. Tällöin myös alueelliset uutislähetykset siirtyvät antenniverkossa HD-aikaan.

"Ylen tavoite on tuoda laadukas tv-kuva kaikkien saataville. Teräväpiirron laajentuminen antenniverkossa myös Suomen pohjoisimpiin osiin on meille merkittävä askel tällä polulla", sanoo Ylen teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö.

”Teräväpiirtolähetysten käynnistyminen Pohjois-Suomessa on historiallinen tapahtuma, joka vertautuu digitaalisten televisiolähetysten käynnistymiseen vuosituhannen alussa. Laadukkaiden TV-lähetysten tarjoaminen koko maassa on Digitalle kunnia-asia ja valtakunnallisten Ylen HD-kanavien mahdollistaminen on siksi meille tärkeää”, sanoo Digitan toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen.

Uuden B-kanavanipun saa näkyviin tekemällä kanavahaun vastaanottimissa.

Näin näet Ylen HD-kanavat Digitan antenniverkossa viimeistään 1.6.2020

Ylen kanavat näkyvät UHF-verkon B-kanavanipussa kanavapaikoilla 21, 22 ja 25. Lisätietoja näkyvyysalueista saat Digitan sivuilta www.digita.fi/HD2020.

Vastaanottoon riittää UHF-antenni ja teräväpiirtolähetysten katseluun tarvitset myös HD-vastaanottimen. Näitä ovat T2-virittimellä varustettu televisio tai T2-digisovitin.

Jos kanavat eivät näy siirtymän jälkeen automaattisesti, vastaanotin saattaa vaatia kanavien uudelleenhaun tai tehdasasetusten palauttamisen. Yhteisantennikiinteistöissä voi olla tarvetta antennijärjestelmämuutoksiin Ylen HD-kanavien vastaanottamiseksi.

Median yhteydenotot:

Yle, Olli Sipilä, päällikkö, mediateknologia, puh. 040 543 1480, olli.sipila(a)yle.fi

Digita Oy, Pekka Mattila, liiketoimintajohtaja, Broadcasting, p. 040 545 1309, pekka.mattila(a)digita.fi